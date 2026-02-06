2025년 최고 비싸게 팔린 건물 테헤란로 ‘서울SI타워’
지난해 서울에서 가장 비싸게 팔린 건물은 강남 테헤란로의 서울인터내셔널(SI)타워인 것으로 나타났다.
상업용 부동산기업 알스퀘어는 6일 국토교통부 실거래가 자료 분석 결과 지난해 연간 최대 거래는 6월 8971억원에 팔린 서울 강남구 테헤란로 서울인터내셔널타워였다고 밝혔다. 10월 7193억원에 매각된 서울 종로구 흥국생명빌딩, 2월 6620억원에 팔린 서울 중구 대신파이낸스센터가 뒤를 이었다.
지난해 12월 기준 서울 상업·업무용 건물 거래규모는 2조520억원, 거래건수는 169건이었다. 전월 2조3667억원, 177건에 비하면 다소 줄었다. 서울 서대문구 스위스그랜드호텔이 약 3208억원에 매각돼 1위였고 2위는 서울 성동구의 팩토리얼성수, 3위는 서울 중구 호텔 유파이브였다.
알스퀘어는 “연간 기준 최대 호텔 거래가 연말에 성사되면서, 숙박 자산에 대한 투자 수요가 단발성 반등이 아닌 연중 후반으로 갈수록 구체화된 흐름임을 보여준다”고 봤다. 업무시설이 여전히 시장의 중심을 이루고 있으나, 숙박 자산이 갈수록 대형 거래에서 자주 선택됐다는 설명이다.
