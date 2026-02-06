李대통령 “주가조작 패가망신”…기자 선행매매 혐의 겨냥

李대통령 “주가조작 패가망신”…기자 선행매매 혐의 겨냥
이재명 대통령은 6일 엑스(X) 계정에 “주가조작 패가망신”이라고 언급했다.
이 대통령은 이날 ‘주가조작 대응단 한국경제 압수수색…기자 선행매매 정조준’이란 제목의 언론 보도를 공유하며 이같이 말했다.
앞서 전날 주가조작 근절 합동대응단은 한국경제신문 소속 기자들의 선행매매 혐의와 관련해 서울 중구 한국경제신문 본사를 압수수색했다.
선행매매는 주식 거래에 영향을 미칠 정보를 미리 입수해 주식을 매수한 뒤, 호재성 기사를 보도해 주가를 끌어올리고 시세 차익을 챙기는 행위를 말한다. 자본시장법은 이를 부당이득을 목적으로 타인을 기망하거나 오인하게 하는 불공정거래 행위로 보고 엄격히 금지하고 있다.
금융당국은 지난해부터 경제지 기자들이 기사 작성 권한을 악용해 불공정거래를 저질렀다는 의혹과 관련해 수사를 이어오고 있다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
