예산 산란계 농장서 고병원성 AI 항원 검출

입력:2026-02-06 09:58
충남도는 예산군 신암면의 한 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됐다고 6일 밝혔다.

도 동물위생사업소는 전날 오전 산란계들의 폐사가 급증하고 있다는 농장주의 신고를 받고 정밀 검사에 나서 H5형 항원을 최종 확인했다.

농림축산검역본부를 통해 최종 판정은 1∼3일 가량 소요될 예정이다.

도는 시‧군과 관련 기관·단체에 상황을 전파하고, 신속 대응 체제 가동에 들어갔다. 또 A농장에 대한 출입을 통제하고, 초동방역팀을 투입했다.

이와 함께 A농장 반경 10㎞를 방역대로 설정하고, 방역대 내 가금 농가 31호와 역학 관련 시설 48호에 대해 핀셋형 정밀검사를 하고 있다.

도는 농장에서 사육 중인 산란계 65만여마리를 살처분하고 매몰할 예정이다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

