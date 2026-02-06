부산 수돗물 처리 전면 개편… 노후 정수장에 초고도정수 도입

미량오염 제거하는 초고도 정수 도입

덕산·화명·명장·범어사 단계적 개선

AI 기반 운영으로 수질 관리 고도화



부산시가 노후 정수장 4곳에 초고도 정수처리 공정을 도입하는 대규모 현대화 사업을 본격 추진한다. 기후변화로 원수 수질 변동성이 커지고 미량오염물질에 대한 우려가 커지는 가운데, 수돗물 안전성을 한 단계 끌어올리겠다는 취지다.



부산시 상수도사업본부는 덕산·화명·명장·범어사 정수장을 대상으로 정수장 현대화 사업을 추진한다고 6일 밝혔다. 2050년까지 5단계로 나눠 단계적으로 진행된다. 사업에는 총 2조5700억원이 투입한다.



이번 사업의 핵심은 기존 ‘고도정수처리’를 넘어선 초고도정수처리공정 도입이다. 고도정수처리는 기존 정수처리 공정(응집–침전–여과–소독)에 오존과 활성탄(GAC·BAC)을 추가해 맛과 냄새, 조류, 유기물 등을 개선하는 기술이다. 반면 초고도정수 처리는 고도정수처리만으로 제거가 어려운 과불화화합물(PFAS) 등 미량 유해물질과 난분해성 고난도 오염물질까지 처리할 수 있도록 기존 공정에 막여과(MF·UF·NF·RO) 기술을 더한 고성능 정수 방식이다.





시는 특히 막여과 공법 도입을 통해 원수 수질 변동과 관계없이 보다 안정적이고 균일한 수질을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 기후변화로 낙동강 원수의 수질 변화 폭이 커지는 상황에서, 상수원 단계부터 미량오염물질을 효과적으로 차단하겠다는 판단이다.



정수장 현대화는 시민 불편을 최소화하기 위해 생산 중단 없이 단계적으로 추진된다. 순환(공업용수) 정수장을 우선 도입한 뒤 화명정수장, 범어사·덕산정수장, 명장정수장 순으로 계열별 재정비를 진행한다. 각 정수장 공사 기간에는 인접 정수장과 순환 정수장을 활용해 안정적인 용수 공급을 유지할 계획이다.



시는 이번 사업을 통해 ▲시민이 안심하고 마실 수 있는 고품질 수돗물의 안정적 공급 ▲기후위기와 수질사고에 대한 선제 대응 ▲정수장 관리 효율 향상이라는 효과를 기대하고 있다. 여기에 인공지능(AI) 기반 정수장 운영체계를 도입해 원수 수질과 공정 데이터를 실시간 분석·관리하고, 이상 징후를 조기에 감지하는 체계도 구축한다는 방침이다.



노후 정수장 현대화 사업은 생산공정 최적화, 시설 안정화, 운영관리 지능화, 탄소중립·에너지 효율화라는 네 가지 목표 아래 추진된다. 부산시는 이를 통해 에너지 절감과 함께 지속 가능한 수돗물 공급 체계를 단계적으로 완성한다는 구상이다.



시는 본 사업을 ‘부산시 수도 정비계획’에 반영해 추진하고, 국비 확보를 위해 중앙정부와의 협조도 지속적으로 이어갈 계획이다.



박형준 부산시장은 “물은 시민의 생명과 직결되는 필수 공공서비스”라며 “노후 정수장 현대화는 단순한 시설 보수가 아니라 정수 전 과정을 체계적으로 개편하고 스마트화하는 핵심 사업으로, 부산의 물 관리 체계를 미래형으로 전환하는 계기가 될 것”이라고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 880 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.