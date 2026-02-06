서울시설공단 ‘따릉이’ 개인정보 유출 알고도 3년 방치
대규모 개인정보 유출에도 무대응
서울 공공자전거 ‘따릉이’ 앱 운영기관인 서울시설공단이 개인정보 유출 사실을 인지하고도 약 3년간 별다른 조치를 취하지 않은 것으로 드러났다.
서울시는 6일 시청에서 열린 브리핑을 열고 “서울시설공단이 2024년 6월 따릉이 앱에 대한 사이버 공격 당시 회원 개인정보 유출 사실을 확인하고도 신고나 이용자 통보 등 초기 대응을 하지 않은 사실을 확인했다”고 밝혔다.
서울시는 현재 경찰 수사가 진행 중인 만큼, 공단의 초동 조치 미흡 사실을 경찰에 통보해 관련 수사가 이뤄지도록 할 방침이다.
아울러 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원에도 해당 사실을 신고하고, 향후 수사 및 조사 결과를 바탕으로 관리·감독 체계를 강화해 재발 방지에 나서겠다고 설명했다.
앞서 경찰은 따릉이 회원 개인정보가 대규모로 유출됐다는 정황을 포착하고 수사에 착수했다. 유출된 정보는 450만건 이상으로 알려졌으며, 현재 따릉이 전체 가입자는 약 500만명 수준이다.
공단은 지난달 27일 서울경찰청 사이버수사대로부터 따릉이 회원 개인정보 유출이 의심된다는 내용을 유선으로 전달받은 뒤, 법령상 신고 기한이 임박한 같은 달 30일 관계 기관에 신고했다고 밝혔다.
따릉이는 회원 가입 절차를 거쳐 이용할 수 있는 공공 서비스로, 필수 수집 정보는 아이디와 휴대전화 번호이며, 선택적으로 이메일 주소, 생년월일, 성별 등의 개인정보를 수집한다. 경찰은 현재 정확한 유출 경로와 피해 범위를 조사 중이다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사