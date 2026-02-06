시사 전체기사

“알아서 가겠지”…반자율주행 SUV, 도로 작업 차량 ‘쾅’

입력:2026-02-06 09:52
수정:2026-02-06 10:02
공유하기
글자 크기 조정
6일 오전 부산 번영로 금사램프 부근에서 A씨(60대)가 운전한 스포츠유틸리티차량(SUV)이 교통정체를 알리기 위해 정차 중이던 1t 사인카 화물 차량 후미를 들이받았다. 부산경찰청 제공

부산의 한 도로에서 반자율주행 기능을 켜고 달리던 SUV 차량이 도로 작업을 알리는 신호 차량을 들이받는 사고가 발생했다.

6일 부산 금정경찰서에 따르면 이날 오전 4시25분쯤 금정구 번영로 금사나들목 인근에서 60대 운전자 A씨가 몰던 SUV가 정차 중이던 1t 사인카(Sign Car) 후미를 들이받았다.

추돌사고로 부서진 작업안내 차량. 부산시 제공

사인카는 당시 도로상의 정체 상황과 작업 내용을 알리기 위해 정차 중이었던 것으로 보인다.

이 사고로 운전자 A씨가 가벼운 부상을 입어 인근 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. 추가 인명 피해는 없었다.

경찰 조사 결과 A씨는 사고 당시 차량의 반자율주행 기능인 ‘크루즈 컨트롤’을 작동시킨 상태로 운행 중이었던 것으로 확인됐다.

경찰은 차량 블랙박스 영상을 확보하고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
1094
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李대통령 “주가조작 패가망신”…기자 선행매매 혐의 겨냥
“알아서 가겠지”…반자율주행 SUV, 도로 작업 차량 ‘쾅’
“박나래가 합의 거부” 호소… 절도범 2심서도 징역2년
관객 덮치고 무대서 꽈당…中 ‘로봇 굴기’ 체면 구겨
이 끔찍한 문자, 누가 보냈을까… 학폭 신고하자 날벼락
‘클로드 코워크’ 충격… 한국 증시도 휘청, 시총 200조 증발
공학자의 중국 vs 법률가의 미국… 누가 웃었나
구글 실적이 보여준 ‘AI의 힘’… 시장의 눈은 엔비디아로
국민일보 신문구독