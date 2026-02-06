“알아서 가겠지”…반자율주행 SUV, 도로 작업 차량 ‘쾅’
부산의 한 도로에서 반자율주행 기능을 켜고 달리던 SUV 차량이 도로 작업을 알리는 신호 차량을 들이받는 사고가 발생했다.
6일 부산 금정경찰서에 따르면 이날 오전 4시25분쯤 금정구 번영로 금사나들목 인근에서 60대 운전자 A씨가 몰던 SUV가 정차 중이던 1t 사인카(Sign Car) 후미를 들이받았다.
사인카는 당시 도로상의 정체 상황과 작업 내용을 알리기 위해 정차 중이었던 것으로 보인다.
이 사고로 운전자 A씨가 가벼운 부상을 입어 인근 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. 추가 인명 피해는 없었다.
경찰 조사 결과 A씨는 사고 당시 차량의 반자율주행 기능인 ‘크루즈 컨트롤’을 작동시킨 상태로 운행 중이었던 것으로 확인됐다.
경찰은 차량 블랙박스 영상을 확보하고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
