현대차 팰리세이드, 미 언론 ‘최고의 차’ 2관왕

미 자동차전문지 ‘카앤드라이버’의 ‘2026 에디터스 초이스 어워즈’ 역시 팰리세이드를 SUV 최고모델 33종 중 하나로 선정했다. 이 매체에선 7년 연속이다.

현대차 SUV 팰리세이드가 미국 2개 자동차 매체로부터 ‘최고의 차’에 선정됐다.6일 현대차그룹에 따르면 미국 최장수 TV 자동차 프로그램으로 유명한 ‘모터위크’는 최근 ‘2026 드라이버스 초이스 어워즈’에서 팰리세이드를 ‘최고의 대형 유틸리티’로 선정했다.이 매체는 펠리세이드를 ‘초기 모델만큼 큰 변화를 가져오지는 않았지만, 효율적이고 강력한 새로운 하이브리드 파워트레인과 더욱 향상된 세련미를 더해 다시 한번 최고의 자리를 차지했다’고 극찬했다.이 매체는 펠리세이드가 ‘매력적인 외관 디자인과 고급스러운 실내, 풍부한 편의사양이 기본 제공된다’고 평가했다. 다만 다소 좁은 3열 좌석과 평범한 가속 성능을 단점으로 꼽았다. 전체적으로는 이전 세대 장점을 계승하며 세련된 디자인, 최상위 모델에서 볼 수 있는 준 최고급 수준의 편의사양을 지녔다고 봤다.팰리세이드 하이브리드 역시 하이브리드 SUV 부문 11개 모델에 이름을 올렸다. 이 매체는 민첩한 가속과 비(非)하이브리드 모델 대비 향상된 연료 효율, 고급스러운 내외장 디자인을 장점으로 꼽았다. 하지만 실제 고속도로 연비는 실망스럽고, 3열 시트 공간이 넉넉하지 않으며, 핸들링이 더욱 날카로워질 수 있다고도 봤다.조효석 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지