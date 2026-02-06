함평 휴게소 인근서 승용차·오토바이 추돌…1명 사망
전남 함평의 한 휴게소 인근 도로에서 차량과 오토바이가 추돌해 1명이 숨지고 1명이 다쳤다.
6일 전남소방본부 등에 따르면 전날 오후 12시2분쯤 함평군 학교면 한 휴게소 인근 편도 2차로 도로에서 승용차와 오토바이가 추돌했다.
사고는 A씨(20대)가 몰던 승용차가 1차로로 차선을 변경하던 중 뒤따르던 오토바이 운전자 B씨(30대)가 승용차 후미를 들이받으면서 발생했다.
이 사고로 B씨가 크게 다쳐 119 구급대에 의해 병원으로 이송됐으나 숨졌다.
사고 직후 같은 차로를 주행하던 오토바이 운전자 C씨(30대)도 파편에 맞아 넘어지면서 경상을 입어 병원에서 치료를 받고 있다.
경찰은 정확한 사고 경위와 과실 여부를 조사하고 있다.
함평=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사