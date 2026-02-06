환율, 다시 1470원대로…2주 만에 최고치
인공지능(AI) 산업의 수익성에 대한 우려로 위험 자산 회피 심리가 확산하면서 원·달러 환율이 1470원 선을 넘어섰다.
6일 서울 외환시장에 따르면 이날 오전 9시5분 기준 원·달러 환율은 전날 주간 거래 종가보다 2.7원 상승한 1471.7원을 기록했다.
이날 환율은 전날보다 3.7원 오른 1472.7원으로 개장해 상승 흐름을 유지하고 있다. 장중 환율이 1470원대를 돌파한 것은 지난달 22일 이후 처음이다.
환율 급등의 주된 원인은 간밤 미국 뉴욕 증시발 충격이다. AI 산업의 수익성에 대한 의구심이 다시 고개를 들면서 다우존스30 산업평균지수 등 미국 3대 지수가 일제히 하락 마감했다.
이러한 불안 심리는 비트코인을 비롯한 가상자산과 은 가격 급락으로 이어졌고, 글로벌 시장 전반에 안전 자산 선호 현상을 강화했다. 국내 유가증권시장에서도 외국인 투자자들이 장 초반 2000억원 규모의 순매도를 기록하며 원화 약세를 부채질했다.
글로벌 달러화는 강세를 보이고 있다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 98선 회복을 눈앞에 뒀다. 반면 엔화는 일본 중의원 선거를 앞두고 집권 자민당의 압승이 예상됨에 따라 재정 확장 우려가 커지며 약세를 지속하고 있다.
엔·달러 환율은 156엔대 중반을 기록 중이며, 원·엔 재정환율은 100엔당 939.64원으로 전날보다 소폭 상승했다.
