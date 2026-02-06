녹사평역 오염지하수, 주거지까지 번졌나… “용산 전면 정밀조사 시급”

2001년 유류오염 이후 20여 년… 벤젠·TCE 검출 사례 잇따라

김용호 서울시의원 “주민 생활권 보호 위해 조사 결과 투명 공개할 것”

용산 미군기지 오염 확산 방지를 위한 정책토론회가 지난 4일 서울시의회에서 열린 가운데, 좌장을 맡은 김용호 서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장(첫번째줄 왼쪽에서 네번째)을 비롯한 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 서울특별시의회 제공

용산 미군기지에서 시작된 오염지하수가 인근 주거지역까지 확산했을 가능성이 제기되면서, 보다 정밀한 토양·지하수 조사가 시급하다는 목소리가 나왔다.



서울특별시의회는 지난 4일 시의회 별관에서 ‘용산 미군기지 오염 확산 방지를 위한 정책토론회’를 열고, 녹사평역 일대에서 시작된 지하 오염수의 이동 경로와 대응 방안을 논의했다. 이번 토론회는 김용호 서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장이 주관했다.



발제를 맡은 정승우 국립군산대 환경공학과 교수는 “2001년 녹사평역에서 11m 두께의 기름층이 발견된 이후, 미군기지 주변 주거·상업지역 지하수에서 벤젠 등 1급 발암물질이 기준치를 초과해 검출되는 사례가 이어지고 있다”며 “오염지하수의 이동 상황을 전제로 한 전면적인 정밀조사가 필요하다”고 밝혔다.



정 교수는 오염지하수 확산대가 서서히 이동해 미군기지 인근은 물론 대규모 개발이 진행 중인 유엔사 부지 일대까지 유입됐을 가능성을 ‘합리적 의심’으로 제시했다. 실제로 2019년에는 미군기지에서 약 500m 떨어진 호텔 지하수에서 벤젠이 검출됐고, 2025년 3월에는 유엔사 부지 북쪽 관정에서 1급 발암물질인 트리클로로에틸렌(TCE)이 확인된 바 있다.

지난 4일 서울시의회에서 열린 ‘용산 미군기지 오염 확산 방지를 위한 정책토론회’에서 참석자들이 오염지하수 이동 현황과 정밀 조사 필요성, 대응 방안을 주제로 토론을 이어가고 있다. 이날 토론회에는 전문가와 시민, 관계자들이 참석해 주거지역 안전 확보 방안을 논의했다.

정 교수의 설명에 따르면 오염지하수 확산대는 약 17년간 200m가량 이동한 것으로 분석된다. 그는 “오염지하수에 포함된 유해물질은 지하오염가스를 통해 건물 틈이나 배관을 타고 실내로 유입될 수 있다”며 “미국 공군기지 사례에서도 실내 안전 위협 가능성이 확인됐다”고 강조했다. 이어 “현재 용산 주택가 8개 동, 16개 관정을 중심으로 한 조사 방식으로는 정밀한 실태 파악에 한계가 있다”고 지적했다.



토론자로 나선 김민철 국제환경정책연구원 원장도 “녹사평역 인근 지하수를 퍼내는 과정에서 수위가 낮아지며, 30m 깊이의 암반 아래 지하수까지 오염됐을 가능성이 크다”며 “지금 필요한 것은 미군기지 주변 토양과 지하수 상태에 대한 정확한 진단”이라고 말했다.



이에 대해 송헌영 서울시 물순환안전국 수변감성도시과장은 “현재 진행 중인 지하수 정화용역에서 추가 관측정 설치가 가능하다”며 “지난해 검출됐던 TCE가 최근 조사에서는 확인되지 않았지만, 결과에 대한 객관적 검증 필요성에는 공감한다”고 밝혔다.

김용호 서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장이 지난 4일 서울시의회에서 열린 ‘용산 미군기지 오염 확산 방지를 위한 정책토론회’에서 발언하고 있다.

김용호 부위원장은 “용산의 지형적 특성상 고지대에서 시작된 오염은 주거지역으로 확산될 수밖에 없다”며 “아태원과 서빙고, 한남, 이촌, 한강로, 남영 등으로 조사 범위를 확대해 주민 생활권 전반에 대한 선제적 안전 점검에 나설 것”이라고 말했다. 이어 “정밀 재조사 결과를 주민들에게 투명하게 공개하고, 오염수 이동을 막기 위한 실질적인 차단 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지