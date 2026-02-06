‘완전체 컴백’ 블랙핑크, 새 앨범 타이틀곡은 ‘GO’
그룹 블랙핑크가 오는 27일 미니 3집 발매를 앞두고 트랙리스트를 공개했다.
6일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 미니 3집 ‘데드라인(DEADLINE)’은 총 5개 트랙으로 구성됐다.
지난해 발매한 선공개곡 ‘뛰어(JUMP)’를 시작으로 타이틀곡 ‘고(GO)’와 ‘미 앤드 마이(Me and my)’ ‘챔피온(Champion)’ ‘에프엑스엑스엑스보이(Fxxxboy)’가 차례로 담겼다.
블랙핑크가 앨범 단위 신보를 내는 것은 2022년 9월 정규 2집 ‘본 핑크(BORN PINK)’를 낸 이후 3년 5개월 만이다. 새 앨범 전곡 음원은 오는 27일 오후 2시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매될 예정이다.
YG엔터테인먼트는 “‘데드라인’이라는 제목처럼 ‘되돌릴 수 없는 최고의 순간들’과 ‘이 순간 가장 빛나는 블랙핑크의 현재’로 가득 채워진 앨범이 될 것”이라며 “5개의 트랙 모두 오랜 기간 심혈을 기울여 작업했으니 많은 기대를 부탁드린다”고 전했다.
이날 트랙리스트와 함께 베일을 벗은 포스터는 이번 앨범에 대한 힌트가 됐다. 다채로운 빛깔을 뿜어내는 검은 모래, 그 위에 피어오르는 몽환적인 연기가 묘한 긴장감을 자아낸다.
한편 블랙핑크는 최근 전 세계 16개 도시에서 총 33회 개최한 월드투어 ‘데드라인’을 성황리에 마쳤다. 이들은 이번 투어 일정을 소화하며 K팝 여성 아티스트 최초로 영국 런던 웸블리 스타디움에 입성했다.
