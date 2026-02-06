김포 전역 순회한 김병수 시장…“시민 의견 적극 반영”
신년인사회 마무리…142건 건의사항 반영 본격화
경기 김포시가 14개 읍면동을 순회하며 진행한 2026년 신년인사회를 통해 접수된 주민 의견을 시정 전반에 적극 반영하며 시민 중심 행정에 속도를 낸다.
김포시는 지난 1월 13일 월곶면을 시작으로 2월 4일 사우동까지 14개 읍면동을 돌며 진행한 2026년 신년인사회를 마무리했다고 6일 밝혔다. 이번 인사회는 김병수 시장이 직접 시민 앞에서 시정 운영 방향을 설명하고, 지역별 현안과 요구를 듣는 소통의 장으로 운영됐다.
시는 인사회 기간 동안 접수된 총 142건의 건의사항을 실질적인 정책으로 연결하기 위해 부서 간 협력 체계를 강화한다는 방침이다. 현장에서 즉시 해결 가능한 사안은 신속히 조치하고, 중장기 과제는 단계별 추진 계획을 수립해 추진 상황을 시민들과 지속적으로 공유할 계획이다.
김 시장은 “시민의 목소리는 정책의 출발점”이라며 “신년인사회에서 들은 생생한 의견을 시정에 충실히 반영해 올해도 시민 중심 행정을 구현해 나가겠다”고 밝혔다.
지역별로는 권역에 따라 서로 다른 정책 요구가 제기됐다. 북부권인 통진읍, 양촌읍, 대곶면, 월곶면, 하성면에서는 도로와 교통, 의료·복지시설 등 기본 생활 인프라 확충과 정주 여건 개선 요구가 집중됐다.
특히 고령 인구 비율이 높은 지역 특성을 반영해 노인복지와 생활 안전 강화를 주문하는 목소리가 컸으며, 상대적으로 개발에서 소외되지 않도록 균형 발전이 필요하다는 의견도 이어졌다. 김 시장은 북부권의 역사성과 지역성을 살린 개발과 생활 밀착형 지원을 병행하겠다는 입장을 밝혔다.
중부권인 장기본동, 장기동, 구래동, 마산동, 운양동 등 신도시 지역에서는 교통 혼잡과 주차난, 교육 및 공공시설 부족 등 도시 관리 전반에 대한 개선 요구가 주를 이뤘다. 주민들은 급격한 성장기를 지나 도시 완성 단계에 접어든 만큼, 양적 확장보다 세밀한 행정과 관리 수준 향상이 필요하다고 강조했다.
남부권인 고촌읍, 김포본동, 사우동, 풍무동에서는 김포의 행정·교통 중심지에 걸맞은 도시 기능 회복과 재정비 필요성이 제기됐다. 주민들은 노후 주거지 개선, 상권 활성화, 교통 체계 정비 등을 요구하며, 단순 개발이 아닌 삶의 질을 높이는 방향의 도시 재생을 주문했다.
김 시장은 “중부권은 양적 성장 단계를 지나 도시 완성도를 높여야 할 시점에 와 있다”며 “도시 관리의 세심함이 시민 체감도를 좌우하는 만큼, 일상 만족도를 높이는 행정에 초점을 맞추겠다”고 말했다. 이어 “남부권은 시민 체감도를 높이는 생활 중심 행정에 초점을 맞춰 도시 완성도를 끌어올리겠다”고 밝혔다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
