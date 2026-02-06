서울 도심 전체가 컴백 무대…방탄소년단, 3월 20일 ‘더 시티 서울’ 개최
방탄소년단(BTS)이 컴백과 함께 서울 전역에서 대규모 도시형 프로젝트를 개최한다. 음악과 미디어가 어우러진 체험 프로그램이 도심 곳곳에서 펼쳐질 예정이다.
6일 빅히트 뮤직에 따르면 다음 달 20일부터 4월 12일까지 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL, 이하 ‘더 시티 서울’)이 진행된다. 정규 5집 ‘아리랑’ 발매 및 컴백 라이브와 연계한 프로젝트로, 음악과 미디어를 결합한 체험형 콘텐츠와 다양한 설치 연출이 마련된다.
신보가 발매되는 당일인 다음 달 20일에는 숭례문과 서울타워(구 남산타워) 등 서울을 대표하는 주요 랜드마크가 미디어 파사드로 물든다. 숭례문 같은 전통 문화유산에 현대적인 미디어 기술을 더해 ‘과거와 현재의 공존’이라는 상징성을 전달하게 된다. 우리 문화유산의 가치가 전 세계에 재조명되는 계기가 될 전망이다.
여의도 한강공원에서는 다음 달 22일까지 BTS의 음악을 함께 듣고 공유하는 콘셉트의 라운지형 프로그램이 진행된다. 오는 4월에는 서울 도심의 돌담길, 계단, 가로수 등이 전시 공간처럼 꾸며진다. BTS의 노랫말을 기반으로 한 빛과 영상 콘텐츠를 도심 곳곳에서 감상할 수 있다.
빅히트 뮤직은 “‘더 시티 서울’ 기간 동안 서울을 찾는 관광객과 시민 모두 새로운 방식으로 문화와 예술을 경험하고 BTS의 컴백을 입체적으로 즐길 수 있도록 서울시와 협업해 프로그램을 구성했다”라며 “식음료(F&B), 모빌리티 등 다양한 분야와 연계된 파트너십 행사도 마련돼 있으니 많은 기대 부탁드린다”라고 전했다.
‘더 시티 서울’은 단순 공연을 넘어 도시 전체에 즐길 거리와 체험 요소를 배치해 팬 경험을 확장하는 도시형 프로젝트다. BTS는 2022년 4월 미국 라스베이거스에서 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 더 시티-라스 베이거스(BTS PERMISSION TO DANCE THE CITY - LAS VEGAS)’와 그해 10월 부산에서 ‘BTS 더 시티 인 부산(BTS THE CITY in BUSAN)’을 선보이며 뜨거운 반응을 얻은 바 있다.
이번 프로젝트는 서울에서 시작해 향후 주요 글로벌 도시에서도 순차적으로 전개될 예정이다. ‘더 시티 서울’의 세부 일정과 프로그램 정보는 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse) BTS 채널을 통해 추후 확인할 수 있다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
