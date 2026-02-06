대형마트 새벽배송의 길을 터주려는 움직임에 골목상권의 반발이 거세다. 초대형 플랫폼 기업인 쿠팡을 견제하려고 대형마트 규제를 푼다면 골목상권만 더 붕괴될 것이라는 우려다.
6일 정치권에 따르면 김동아 더불어민주당 의원은 전날 영업시간 제한 없이 대형마트와 준대규모점포(SSM)의 온라인 배송을 허용하는 내용을 담은 ‘유통산업발전법 개정안’을 대표발의했다.
2012년 유통산업발전법이 개정되면서 대형마트와 SSM 대상 의무휴업일과 영업시간 제한이 도입됐다. 전통시장을 보호한다는 취지였지만 오히려 규제 사각지대에 있는 쿠팡 등 대형 온라인 플랫폼의 비정상적인 성장을 부추겼다고 지적이 꾸준히 제기됐다.
개정안은 기존 대형마트의 오프라인 영업규제를 유지하면서 온라인 배송과 포장, 반출은 자유롭게 허용한다는 내용을 담고 있다.
소상공인들은 반발하고 있다.
한국중소상인자영업자총연합회 관계자는 “쿠팡이 이렇게까지 커진 것은 대형마트 규제 때문이 아니다. 입점 업체 제품으로 PB 상품을 만들거나 최저가 납품을 강요해왔는데 이런 문제들에 대한 규제를 하나도 하지 않았기 때문에 지금 이렇게까지 커진 것”이라고 주장했다.
이 관계자는 “대형마트들의 새벽 배송은 쿠팡과 다르다. 도심에 있는 대형마트들은 초단거리 배송과 짧은 시간 배송을 할 수 있다. 그 시장을 대형마트가 먹을 수 있다는 것”이라며 “결국 독과점을 깨는 것이 아니라 쿠팡이 못하는 부분을 대기업이 채워주는 꼴이 될 것이다. 눈앞에 있는 깡패 때문에 다른 깡패를 불러서 완전히 난장판으로 만드는 행위”라고 목소리를 높였다.
다른 소상공인 업계 관계자는 “유통산업발전법을 완화하려면 소상공인과 전통시장 상인들을 지원·육성하는 방향으로 가야하는데 왜 쿠팡에 대한 반대급부로 대기업 규제를 풀어주는지 이해를 할 수가 없다”고 혀를 찼다.
골목상권의 반발은 일정 부분 예측됐던 일이다. 이에 당·정·청은 전자상거래 외 오프라인 영업일 및 영업시간 규제 완화는 추진하지 않기로 했지만, 중소 소상공인계의 눈높이에는 턱없이 못 미치는 분위기다.
연합회 관계자는 “이건 타협이 불가능한 부분이다. 강력하게 대응할 것”이라고 예고했다. 연합회를 포함한 6개 단체는 6일 국회 앞에서 공동 기자회견을 열고 본격적인 투쟁의 시작을 알릴 계획이다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
“깡패를 다른 깡패 불러 막는 꼴” 골목 사장님들 분통
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사