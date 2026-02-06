[속보] 비트코인 폭락에 미증시 타격… 나스닥 1.59%↓

비트코인 폭락으로 월가에서 또다시 기술주 매도세가 이어지면서 미국증시는 일제히 1% 이상 하락했다. 7대 기술주는 메타를 제외하고 급락했고 테슬라와 엔비디아도 맥을 못췄다.
5일(현지 시각) 뉴욕증시에서 다우는 1.20%, S&P500은 1.23%, 나스닥은 1.59% 각각 급락했다. 미증시는 3일 연속 하락세를 보였다.
비트코인이 13% 이상 폭락하면서 한때 6만4000달러마저 붕괴하자 관련주가 일제히 하락했다.
세계에서 가장 많은 비트코인은 보유하고 있는 스트래티지는 17.12% 폭락했다. 비트코인 채굴업체 마라 홀딩스도 18.72% 떨어졌고, 최대 거래업체 코인베이스도 13.34% 하락했다.
7대 기술주는 메타를 제외하고 MS가 5% 가까이 급락하는 일제히 하락했다. 테슬라는 2.17%, 엔비디아는 1.37% 각각 하락했다.
