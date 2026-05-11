[속보] 백악관 “트럼프-시진핑, 현지시간 14일 오전 베이징서 정상회담”
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 중국 현지시간으로 오는 14일 오전 베이징에서 정상회담을 한다고 백악관이 10일(미국시간) 밝혔다.
애나 켈리 백악관 부대변인은 이날 트럼프 대통령의 중국 방문 관련 사전 전화 브리핑에서 트럼프 대통령은 13일(현지시간) 저녁 베이징에 도착해 이튿날인 14일 환영 행사에 이어 시 주석과의 양자 회담을 한다고 전했다.
같은 날 트럼프 대통령과 시 주석은 베이징의 명소인 톈탄(天壇)공원을 둘러본 뒤 국빈 만찬을 함께할 예정이라고 말했다.
트럼프 대통령은 이어 15일에는 중국을 떠나기 전 시 주석과 양자 티타임과 업무 오찬을 할 계획이라고 백악관은 전했다.
켈리 부대변인은 이번 회담 의제로 미중 무역위원회 및 투자위원회 논의와, 항공우주·농업·에너지 분야에서의 양국간 추가 협정 등이 있다고 소개했다.
아울러 트럼프 대통령은 연내 워싱턴DC로 시 주석을 초청해 답방행사를 하기를 기대하고 있다고 켈리 부대변인은 전했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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