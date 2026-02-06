시사 전체기사

이 끔찍한 문자, 누가 보냈을까… 학폭 신고하자 날벼락

입력:2026-02-06 05:53
세종시에서 자녀의 학교폭력 피해 신고를 한 뒤 살해 협박 문자를 받았다는 부모의 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.


5일 경찰에 따르면 지난달 27일 중학생 자녀를 둔 한 학부모 A씨가 “딸을 겨냥해 모욕적이고 신변을 위협하는 협박 문자를 받았다”고 경찰에 신고했다.

‘강간’, ‘염산 테러’ 등 수위 높은 발언과 욕설이 담긴 해당 문자는 외국 번호로 발송된 것으로 확인됐다.

A씨는 이런 내용을 온라인커뮤니티에 올리면서 “오랜 시간 딸이 학교폭력을 당해 세종시교육청 학교폭력위원회에 가해자들을 제소했는데, 그 뒤로 이런 살해 협박 메시지를 받았다”고 주장했다.

경찰 관계자는 “문자 발송자가 학교폭력과 관계된 사람인지 확인하는 등 협박 혐의 용의자를 추적하고 있다”고 말했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

김상기 기자
김상기 기자
