시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 02월 06일)

입력:2026-02-06 05:31
공유하기
글자 크기 조정

2월 6일 금요일, 아침 날씨입니다.

전국 기온이 영하권에 놓인 가운데 추운 날씨를 보이고 있습니다.

아침 최저기온은 서울 -9.0도, 인천 -10.0도, 수원 -10.0도, 춘천 -9.0도, 강릉 -4.0도, 청주 -8.0도, 대전 -8.0도, 전주 -6.0도, 광주 -5.0도, 대구 -4.0도, 부산 1.0도, 제주 2.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 -3.0도, 인천 -4.0도, 수원 -3.0도, 춘천 1.0도, 강릉 3.0도, 청주 -1.0도, 대전 1.0도, 전주 2.0도, 광주 3.0도, 대구 4.0도, 부산 9.0도, 제주 4.0도로 예상됩니다.

일부 지방에 강풍특보가 발효중입니다. 시설물 관리에 주의해야 합니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“박나래가 합의 거부” 호소… 절도범 2심서도 징역2년
관객 덮치고 무대서 꽈당…中 ‘로봇 굴기’ 체면 구겨
이 끔찍한 문자, 누가 보냈을까… 학폭 신고하자 날벼락
‘클로드 코워크’ 충격… 한국 증시도 휘청, 시총 200조 증발
공학자의 중국 vs 법률가의 미국… 누가 웃었나
구글 실적이 보여준 ‘AI의 힘’… 시장의 눈은 엔비디아로
‘태릉CC 부지 개발’ 교통·문화재·환경 ‘3중 딜레마’
SW산업 판 흔들었다… AI 고도화 ‘공포’ 확산
국민일보 신문구독