밀라노 중심부에 뜬 한복 패션… 코리아하우스 공식 개관
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 코리아하우스가 공식 개관했다. 밀라노 중심지에 마련된 코리아하우스는 동계올림픽 기간 한국 선수단 지원과 더불어 국제 스포츠 외교 강화, 한국 문화 홍보를 위한 장소로 활용된다.
코리아하우스 개관식이 5일(현지시간) 이탈리아 밀라노 빌라 네키 캄필리오(Villa Necchi Campiglio)에 마련된 코리아하우스에서 열렸다. 대한체육회와 문화체육관광부는 대회 폐회식이 열리는 오는 22일까지 총 18일 동안 코리아하우스를 운영한다.
이날 개관식은 한국공예디자인문화진흥원이 준비한 한복 패션쇼로 막을 올렸다. 한복 패션쇼에는 대한체육회 홍보대사인 배우 주상욱-차예련 부부도 참석했다.
노희영 코리아하우스 단장은 개회사에서 “밀라노의 대표적인 문화유산 공간에서 한국을 알리는 새로운 교류의 장을 열게 됐다. 대한민국 스포츠와 문화의 가치를 깊이 있게 전하는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “코리아하우스는 단순한 홍보관을 넘어 인류, 문화, 스포츠와 세계를 잇는 살아있는 교류의 장이다. 이곳에서의 모든 순간이 여러분의 가슴 속에 잊지 못할 소중한 경험이 될 수 있기를 소망한다”고 전했다.
유승민 체육회장은 환영사에서 “코리아하우스는 단순한 공간이 아닌 꿈이 이뤄지는 곳, 방문객들이 한국 문화의 다양성을 경험하고 즐길 수 있는 곳”이라며 “한국은 문화, 음식, K팝, 스포츠를 통해 전 세계인들에게 영감을 줬다. 코리아 하우스를 통해 이번 올림픽 기간 동안 이러한 메시지와 경험을 공유할 것”이라고 말했다.
최휘영 문체부 장관은 축사에서 “음악과 음식, 복식 등 다채로운 ‘K-컬처’가 풀어내는 대한민국의 멋과 이야기를 마음껏 경험하시기 바란다”며 “올림픽은 최고의 스포츠 무대이지만, 동시에 가장 큰 문화 축제의 장이기도 하다. 기록과 경쟁을 잠시 내려놓고, 스포츠가 만들어내는 이야기와 만남을 즐기셨으면 한다”고 전했다.
코리아하우스가 조성된 ‘빌라 네키 캄필리오’는 밀라노 시내 중심부의 역사적인 건축·문화 공간으로 1930년대에 설계됐다. 시민과 관광객 모두에게 사랑 받는 밀라노의 대표적인 문화·예술 명소로 알려져 있다.
저택은 대회 기간 스포츠외교를 위한 고위직 접견과 만찬 행사 공간으로 쓰인다. 야외 테니스코트는 한국 음식과 뷰티, 영화, 음악, 드라마 등을 알리는 K문화 홍보공간으로 활용된다. 설 연휴 ‘한국의 날’ 행사에선 설날과 세배 문화를 접목한 프로그램을 운영한다.
아울러 전 세계적으로 선풍적인 인기를 끈 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 5개 주제 아래 현대적으로 재해석한 한국 문화 유산 96종도 전시된다. 한복 패션쇼와 전통놀이 체험, 한국 선수단 단체 응원전 등도 펼쳐진다.
체육회와 문체부는 2004 아테네올림픽부터 코리아하우스를 운영 중이다.
