“한국이 미국 기업 표적 공격” 美 하원 법사위, 쿠팡 로저스 대표에 청문회 출석 요구

미 하원 법사위 “쿠팡, 표적 공격 당해”…쿠팡 사태 한미 쟁점으로 확산

미 하원 “쿠팡 전직 직원 민감하지 않은 정보 유출, 대통령이 강력한 처벌 촉구” 주장

23일 청문회 개최…쿠팡 측 출석할 듯

쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태에 대해 '셀프 조사'로 증거를 인멸한 혐의를 받는 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시 대표가 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 지난달 30일 서울경찰청으로 출석하는 모습. 연합뉴스

스 대표에게 보낸 서한과 소환장에서 법사위 청문회에 출석해 증언하고 쿠팡과 한국 정부 간 소통 기록을 제출하라고 밝혔다.

쿠팡 본사 전경. 연합뉴스

김민석 국무총리가 지난달 23일 J D 밴스 미 부통령과 회담했는데 이 자리에서 밴스 부통령이 먼저 쿠팡 사태에 대해 문의하기도 했다. 지난달 말에는 김정관 산업통상부 장관과 여한구 통상교섭본부장이 잇따라 미국을 방문해 관세 문제 등을 논의했다.