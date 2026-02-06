“4·3 동백꽃 배지, 비극의 상징서 집단성 드러내는 상징물로 변질”

제주대 4·3융합전공 제5회 학술대회

이정원 박사 “배지 자체에 매몰되지 말고

타 지자체와 동백 연대 만들어 가야”

지난 2024년 12월 14일 윤석열 대통령 탄핵소추안 가결을 선포하는 우원식 국회의장의 가슴에 제주 4·3을 상징하는 동백꽃 배지가 달려 있다. 국민일보 자료사진

에서는 ‘4·3동백꽃 배지’가 추모를 넘어 집단성을 드러내는 상징물로 변질되고 있는 문제를 다룬 발표가 주목을 끌었다.