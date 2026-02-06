“4·3 동백꽃 배지, 비극의 상징서 집단성 드러내는 상징물로 변질”
제주대 4·3융합전공 제5회 학술대회
이정원 박사 “배지 자체에 매몰되지 말고
타 지자체와 동백 연대 만들어 가야”
2024년 12월 14일, 윤석열 대통령 탄핵소추안 가결을 선포하던 자리에서 우원식 국회의장은 가슴에 동백꽃 배지를 달고 있었다. 동백꽃은 제주 4·3을 상징한다.
우 의장은 이후 ‘공권력에 의한 국민의 피해가 더 이상 있어서는 안 된다는 뜻으로 달았다”고 설명했지만, 이 배지는 일부 극우 진영의 정치적 공격 소재가 됐다. 일부 커뮤니티에서는 ‘공산당 배지’라고 왜곡했고, 우 의장은 SNS를 통해 억울한 심정을 토로했다. 내란과 탄핵의 정국에서 4·3을 상징하는 동백꽃 배지가 뜻밖의 공격과 왜곡의 대상이 된 것이다.
6일 제주아스타호텔에서 열린 제주대학교 4·3융합전공 제5회 학술대회(‘4·3연구, 80주년을 향해/너머’)에서는 ‘4·3동백꽃 배지’가 추모를 넘어 집단성을 드러내는 상징물로 변질되고 있는 문제를 다룬 발표가 주목을 끌었다.
이정원 제주언론학회 총무이사(사회학 박사)는 ‘4·3 동백꽃 배지 번역과 네트워크 정치’라는 주제 발표에서 “동백꽃 배지는 단순한 추모의 상징을 넘어 인간의 행위를 규율하고 통제하는 기표로 자리 잡았다”며 “배지에 의존하는 추모 문화는 4·3의 관료화를 강화하고, 다양한 담론이 교류할 공론장을 오히려 좁히고 있다”고 지적했다. 이어 “동백꽃을 제주만의 상징으로 한정하기보다, 현대사의 비극을 공유하는 다른 지역과 연대의 출발점으로 활용해야 한다”고 제언했다.
동백꽃이 처음 4·3의 아픔을 상징하게 된 것은 예술을 통해서였다. 겨울에 피는 드문 꽃이라는 특성 때문에 고난을 극복하는 끈기와 생명력의 은유로 쓰였다.
특히 1948년 겨을부터 1949년 봄 사이 피해가 집중된 시기와 동백꽃이 피는 시기가 겹치면서 예술가들의 영감을 자극했다.
시인 안룡만(1916~1975)은 1948년에 4·3사건을 다룬 시집 ‘동백꽃 우표’를 발표했고, ‘물방울 화가’ 김창열 화백은 1960년대 제주와 4·3을 동백꽃으로 은유한 시를 내놓았다.
1990년대에는 미술로 영역이 확장됐다. 강요배 화백의 1992년 작품 ‘동백꽃 지다: 제주 민주 항쟁사 화집’은 4·3 진상규명 운동의 전국화에 큰 영향을 끼쳤다.
작품의 모태는 소설가 오성찬 선생이 채록한 증언집 ‘한라의 통곡소리’ 속 김인생 할머니의 이야기였다. 김 할머니는 남편과 자식 셋을 4·3때 잃었는데, 그 비극을 동백꽃에 빗대어 표현했다.
이후 ‘동백꽃 배지 달기’는 2018년 제주4·3 70주년을 맞아 전국화 운동의 일환으로 시작됐다.
제주도와 기념사업위원회, 지역 언론은 ‘4월엔 동백꽃을 달아주세요’라는 릴레이 캠페인을 전개하며 추모와 화해, 상생의 정신을 알렸다.
배지는 큰 호응을 얻었고, 도청과 4‧3평화재단, 각 읍면사무소에서 무료로 배포됐다. 같은 해에만 73만개가 제작, 배포되었다. 이를 기점으로 동백꽃 배지의 생산과 유통, 부착의 서사가 기록 경기처럼 다뤄졌다.
이정원 이사는 “배지는 추모 집단의 소속감을 확인하는 수준이면 충분하다”며 “그러나 지금 시민들은 배지를 달며 4‧3의 아픔을 되새기는 동시에 국가 권력의 전능성을 내면화할 수 있다”고 우려했다.
그는 또 “동백꽃 배지는 추모의 의미를 넘어 제주 다크투어의 대표 상품으로 활용되고, 지역 기업 한라산은 매년 동백 에디션을 출시하는 등 상품 네트워크가 확장되고 있다”고 했다.
이 이사는 “동백꽃은 제주만의 이미지가 아니다. 전남은 여순사건을, 부산과 통영에선 부마항쟁과 한국전쟁의 기억을 동백꽃과 연결지을 수 있다”며 “배지 자체에 매몰되기보다 동백꽃을 매개로 현대사의 아픈 기억을 공유하는 연대의 공론장을 만들어 가야 한다”고 강조했다.
