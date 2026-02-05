부전역 ‘맞이길’ 새 단장… 부산진구, 관문 보행 환경 개선
부산 부산진구가 부전역 일대 보행 환경을 정비하며 도시 관문 기능 강화에 나섰다.
부산진구는 5일 오후 부전역 관광 인프라 개선사업의 하나로 추진한 ‘부전역(고속철도) 맞이길 조성사업’의 상징 조형물 제막식을 열었다고 밝혔다. 행사에는 김영욱 부산진구청장을 비롯해 박형준 부산시장, 시·구의원, 이주형 부전역장, 유관기관 관계자, 지역 주민과 상인 등이 참석했다.
부전역 맞이길 조성사업은 부전역 고속철도와 도시철도를 연결하는 보행 동선의 환경을 개선하기 위한 사업이다. 구는 2025년 총사업비 14억7700만원을 투입해 노후 보도 정비와 도로포장, 화단 조성, 가로등 교체, 경관조명 설치, 상징조형물 설치 등을 추진했다.
이번 정비를 통해 부전역을 찾는 관광객과 시민들이 더 안전하고 쾌적하게 이동할 수 있는 보행 환경이 조성됐다는 것이 구의 설명이다. 특히 철도 이용객의 이동 동선을 고려해 시인성과 야간 보행 안전성을 함께 개선했다.
김영욱 부산진구청장은 “부전역을 찾는 관광객과 주민들이 더 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 보행 환경을 마련했다”며 “앞으로도 부전역이 부산의 관문이자 지역 상권과 관광을 잇는 핵심 거점으로 자리 잡을 수 있도록 도시 환경 개선과 지역 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자. news8282@kmib.co.kr
