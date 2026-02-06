아이데틱, 2025년 글로벌 매출 318억…역대 최대 실적
글로벌 마케팅 컨설턴시 아이데틱이 2025년 글로벌 연간 매출 318억원을 기록하며 역대 최대 실적을 경신했다고 밝혔다. 이는 전년 대비 59% 증가한 수치로, 글로벌 경기 둔화 속에서도 가파른 성장세를 증명했다.
2011년 미국 LA 본사를 기점으로 설립된 아이데틱은 상하이와 서울에 법인을 운영하며 BMW, 삼성, 로보락 등 글로벌 기업의 통합 마케팅 파트너로 입지를 다져왔다. 특히 브랜딩 전략 수립부터 이벤트, 공간 기획, 콘텐츠 제작, 운영까지 전 과정을 아우르는 통합 솔루션을 통해 차별화된 경쟁력을 보유하고 있다.
아이데틱은 2024년부터 LED 기반 몰입형 미디어 사업을 확장하며 오프라인 마케팅의 핵심 서비스로 고도화해 왔다. 구형 LED, 돔 LED, 미디어 파사드 등 360도 디스플레이 기술을 활용해 공간 전체를 브랜드 서사로 설계해 관람객의 몰입도를 극대화하는 차세대 미디어 포맷을 구현하고 있다.
이 같은 기술력을 이벤트 및 전시에 적용하며 아이데틱이 2025년 한 해 동안 전 세계에 설계·구현한 공간의 총 면적은 1만5000㎡로 축구장 두 배 규모에 달한다. 특히 최첨단 LED 돔과 맞춤형 실감 콘텐츠를 결합한 몰입형 솔루션은 고객사의 재계약과 신규 수주로 이어지며, 새로운 비즈니스 모델의 수익성과 매출 증가에 직접적인 기여를 했다는 평가다.
아이데틱 관계자는 “매출 성장은 글로벌 마케팅 트렌드의 변화와도 맞물려 있다. 미국 라스베이거스 ‘더 스피어(The Sphere)’를 기점으로 촉발된 전 세계 브랜드 캠페인은 디지털 노출 전략에서 벗어나, 오프라인 공간에서의 몰입형 경험으로 빠르게 전환되고 있다”며 “아이데틱은 이러한 변화를 선도하며, 공간의 ‘경험 가치’를 한 단계로 끌어올리는 전략으로 글로벌 마케팅 업계에서 주목받고 있다”고 밝혔다.
