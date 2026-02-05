정원오 “버스 준공영제 서울시 재원으로 감당 어려워”
더불어민주당의 차기 서울시장 후보군인 정원오 성동구청장이 5일 “서울시 재원으로 감당이 안 되는 시내버스 준공영제 적자 구조를 그대로 끌고 가자는 입장이냐”며 오세훈 서울시장을 직격했다. 오 시장이 준공영제를 유지하되 시내버스를 필수공익사업으로 지정해야 한다고 밝히자 반박에 나선 것이다. 필수공익사업에 지정되면 파업 시에도 최소한의 인력을 투입할 수 있게 돼 시민 불편이 줄어든다.
정 구청장은 이날 페이스북에 올린 글에서 “시내버스는 2020년대 들어 매년 5000억원의 적자가 발생하고 있다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “누적 부채마저 올해 1조원 수준에 이를 것이라고 한다. 빤히 보이는 문제를 외면한 채 밑 빠진 독에 물 붓기를 계속하는 일처럼 모순적인 것이 없다”고 덧붙였다.
정 구청장은 시내버스 준공영제를 재구조화해야 한다고 본다. 그는 지난 3일 민주당 주최로 열린 토론회에서 “수익이 나지 않아 시내버스나 마을버스 운영이 어려운 노선에 대해 공공버스 전환을 검토해야 한다”며 “대신 이익이 확보되는 ‘수익 중심 노선’을 민간이 맡는 방안을 살펴봐야 한다”고 주장했다.
오 시장은 정 구청장의 이 같은 제안에 대해 “자치구에서 10대 정도의 공공버스를 운영해 본 경험으로 7000대 넘는 시내버스에 공영제를 적용하자는 건 깊은 연구가 결여된 즉흥적 제안으로 보인다”고 평가 절하했다. 현재 시내버스 395개 노선 중 흑자는 23개뿐이라, 적자 노선 공영화는 사실상 모든 노선의 공영화와 다를 바 취지다.
다만 정 구청장은 “(오 시장이 지칭한 성동구 공공버스는) 교통 소외 지역을 돌며 주민센터 등 공공시설을 편리하게 방문할 수 있도록 한 무료 셔틀버스 ‘성공버스’”라며 “이를 공영제로 둔갑시키는 것은 논점을 흐리는 일”이라고 지적했다. 그러면서 “지금 필요한 건 말꼬리 잡기가 아니라, 시내버스의 구조적 적자와 시민의 불편을 어떻게 개선해 나갈지 함께 논의하는 일”이라고 강조했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
