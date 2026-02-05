에이티즈, 전원 재계약 후 첫 컴백 “7년 전 마음으로 준비했다”
그룹 에이티즈(ATEEZ)가 재계약 이후 첫 컴백에 나선다.
에이티즈는 신보 발매 하루 전인 5일 오후 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 미니 13집 ‘GOLDEN HOUR: Part.4’ 발매 기념 기자간담회를 열고 컴백 소감을 전했다.
홍중은 “올해 발매하는 첫 앨범이자 재계약 후 처음으로 선보이는 앨범이다. 긴장도 되지만 설렘이 더 크다”며 “지난 앨범과는 또 다른 에이티즈의 매력을 보여드릴 수 있을 것 같다”고 말했다.
약 7개월 만에 선보이는 이번 앨범은 폭풍의 한가운데서도 신념을 붙들고 앞으로 나아가려는 에이티즈의 의지를 담아낸 작품이다. 종호는 “벌써 네 번째 ‘골든 아워’다. 2026년이 황금처럼 빛나길 바라는 마음으로 준비했다”며 “타이틀곡 ‘아드레날린’뿐 아니라 수록곡까지 전곡을 들어봐 주셨으면 한다”고 강조했다.
타이틀곡 ‘아드레날린’은 강렬한 EDM 사운드를 바탕으로 ‘퍼포먼스 최강자’ 에이티즈의 에너지를 극대화한 곡이다. 민기는 “여덟 명의 만장일치로 타이틀곡이 정해졌다”며 “엔진 소리처럼 계속 달리는 느낌이 드는 곡이다. 말의 해인 만큼 더 힘차게 달려 보자는 의미를 담았다”고 설명했다.
윤호는 “지난 컴백 이후 벌써 7개월이 지났다. 다시 한 번 ‘에이티즈’라는 이름을 각인시키기 위해 멤버들이 많은 의견을 나누며 준비했다”며 “에너지 넘치는 무대로 보답하겠다”고 다짐했다. 성화 역시 “7년 전 처음 활동하던 마음으로 준비했다. 재계약 이후 첫 앨범인 만큼 멤버들과 더 단단히 뭉쳐 간절함을 담았다”고 덧붙였다.
에이티즈의 미니 13집 ‘골든 아워: 파트 4’는 6일 오후 2시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사