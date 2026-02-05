“AI로 군사력 혁신·강화”…미·중 ‘미래 지능화전’ 경쟁 뜨겁다
미국과 중국의 인공지능(AI) 기술 개발 경쟁이 치열한 가운데 국방 분야가 격전지로 부상했다는 분석이 나왔다. 미국이 기술적 우위를 유지하고 있지만, 중국이 군과 민간의 협력 모델을 통해 빠른 속도로 추격 중인 것으로 나타났다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 5일 국방 분야에서 AI 기술의 활용이 미래 전장의 패러다임을 바꾸는 핵심 기술로 떠오르고 있다며 이같이 전했다. 2022년 우크라이나를 침공한 러시아는 AI를 적극적으로 활용한 우크라이나의 반격에 막혀 고전을 면치 못했다.
미 조지타운대 안보·신기술센터(CSET)의 사무엘 브레즈닉 연구원은 SCMP에 “전쟁 양상이 변하면서 중국이 큰 이점을 갖게 됐다”며 “중국은 훨씬 많은 군수 물자를 매우 빠르게 생산할 수 있기 때문”이라고 지적했다. 그는 미 전쟁부(국방부)에서도 이를 우려해 다양한 계획에 반영하고 있다고 전했다.
브레즈닉 연구원은 “중국군이 ‘지능화’ 초기 단계에 있다”면서 “AI와 같은 신기술을 활용해 전장에서 수집한 정보를 더욱 효과적으로 활용하려 한다”고 설명했다.
스태포드 하몬드 미 육군 대위는 지난달 5일 미 육군협회에 기고한 글에서 “중국군의 전략은 AI를 전면에 내재화한 ‘지능화전’이 특징”이라며 “중국군의 지능화전 교리는 단순한 전문용어가 아니라 전투방식을 근본적으로 다시 설계한 것”이라고 밝혔다.
그는 “중국은 군·민 기술 융합을 통해 연구개발 및 배치에서 우위를 점하고 있다”며 “목표는 미군의 공격 체계를 약화하고 인간과 기계의 협업 부족을 공략하는 것”이라고 강조했다.
CSET가 지난해 9월 발표한 보고서에 따르면 중국의 군·민 기술 융합은 2035년까지 현대화된 인민해방군을 육성하고 2049년까지 세계적 수준의 군대를 건설한다는 국가전략의 일환이다. 인민해방군은 2023년 1월부터 2024년 12월까지 전국 각지의 기업과 대학에 2857건의 AI 관련 사업을 발주했다.
미 싱크탱크 브루킹스연구소의 멜라니 시슨 선임연구원은 “미 전쟁부는 전반적인 군사기술에서 중국과 격차를 유지하고 있다고 보지만, AI 분야에선 격차가 좁아지고 있다”면서 “전쟁부 내에 중국의 AI 기술 발전에 대응하는 강력한 움직임이 있다”고 지적했다.
브레즈닉 연구원은 “트럼프 행정부도 중국에서 벌어지는 일들을 보고 상업용 기술의 군사적 활용방법을 모색하고 있다”고 전했다. 미국의 데이터 분석 및 AI 소프트웨어 전문 기업인 팔란티어 테크놀로지스는 지난해 미 육군과 최대 100억 달러 규모의 계약을 체결한 게 대표적인 사례다. 미 전쟁부는 지난달 미국을 ‘AI 기반 전투력에서 절대 강국’으로 만들겠다며 AI 가속화 전략을 발표했다.
미국은 국방비 대폭 증액도 추진 중이다. 도널드 트럼프 대통령은 지난달 7일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 ‘꿈의 군대’를 구축해 미국의 안보를 지켜야 한다며 국방예산을 지난해 8500억 달러에서 2027년 1조5000억 달러로 늘리자고 제안했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
