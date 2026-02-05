서울공대, 실리콘밸리 AI포럼과 ‘인재 교류’ 협약
서울대 공과대학이 미국 실리콘밸리의 인공지능(AI) 포럼 ‘K-PAI’와 지난 2일 첨단 AI 연구·교육과 인재 양성을 위한 산학협력 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.
두 기관은 이번 협약을 계기로 첨단 AI 연구·교육 협력과 교수 인재 발굴 및 채용 연계, 차세대 연구 인력 경력 개발 등을 함께 추진한다는 계획이다.
서울공대는 특히 국내 연구원들의 미국 진출과 교류 기회를 확대하고 K-PAI 지원을 통해 미주 해외 연구 인력을 유치할 예정이다.
김영오 서울대 공과대학장은 “이번 협약은 서울대 구성원에게 실리콘밸리에서의 첨단 AI 연구 및 창업 연수 기회를 제공하고 해외의 우수한 AI 연구자들이 교원 임용을 통해 국내 학계에 진입할 수 있는 길을 넓혔다는 점에서 그 의미가 깊다”고 말했다.
