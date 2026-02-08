테헤란로에 꽃이 놓인 이유…“한국은 이겨낸 독재, 이란은 아직도”

“현지 가족과 연락 끊겨”

주한 이란 대사관 측과 갈등도



5일 서울 강남구 테헤란로. 한국어와 페르시아어로 ‘테헤란로(خیابان تهران)’라고 적힌 표석 아래에는 꽃다발이 수북이 쌓여 있었다. 표석 주변에는 ‘We are your voice(우리는 당신의 목소리다)’ ‘이란에서 총을 맞은 건 너지만, 여기서 같이 죽어버린 사람은 나야’라는 문구가 적힌 종이들이 붙어 있었다. 일부 종이에는 이란 시위 과정에서 숨진 희생자들의 사진과 이름, 나이도 함께 적혀 있었다.



국내에 거주하는 이란인들이 강남 테헤란로와 서울역 등지에서 연일 하메네이 정권 퇴진과 이란 반정부 시위에 대한 국제 사회의 관심을 호소하는 집회를 이어가고 있다. 테헤란로는 1977년 서울시와 이란 수도 테헤란 간 도로명 교환 합의로 명명됐다. 이란인 1000여명이 연대하는 주한 이란인 네트워크는 “대한민국이 이겨낸 독재, 우리가 아직 겪고 있다” “독재자는 물러나라”는 표어를 내걸고 집회를 주도하고 있다.



현지 가족들과 연락이 끊긴 재한 이란인들은 타국에서 가족들의 안위를 걱정하고 있다. 이란인 키아나(28)씨는 “현지 인터넷이 차단된 지난달 8일부터 한국에서 집회를 시작했다”며 “2~3주 동안 가족들과 연락이 아예 끊겼다가 최근에야 가상사설망(VPN)을 써서 겨우 소식을 확인하고 있다”고 말했다. 유학생 니우샤씨도 “이란 현지 경찰이 거리를 장악해 사람들이 집 밖에 나가지 못하고 있다고 한다”고 전했다.



이란인 A씨는 취재진에게 시위 현장 소식과 총격 피해 사진이 공유되는 텔레그램 대화방을 보여주며 “친구가 시위에 나갔다가 눈 앞에서 사람이 총에 맞는 장면을 목격했다”고 말했다. 이어 “이란 정부는 사망자가 3117명이라고 발표했지만 실제로는 훨씬 많은 사람들이 죽고 있다”며 “한국이 이겨낸 독재를 지금 겪고 있는 이란과 부디 연대해달라”고 호소했다.



이란 현지에서는 부정부패와 경제 실패에 대한 불만이 누적되며 47년째 집권 중인 하메네이 정권 퇴진을 요구하는 반정부시위가 지난해 12월부터 확산되고 있다. 이란 당국은 지난달 8일 자국 내 인터넷을 전면 차단하고 대규모 구금과 총격 등 강경 진압에 나섰다. 이슬람 전문가인 이희수 한양대 문화인류학과 명예교수는 “정권 지지층이던 중산층 상인들이 거리로 나섰단 건 체제 말기 신호”라며 “민주화를 이뤄낸 한국 사회의 연대는 이란 시민들에게도 적지 않은 힘이 될 수 있다”고 강조했다.



본국에서 일촉즉발의 상황이 계속되는 가운데 일부 재한 이란인은 주한 이란이슬람공화국 대사관 측과 갈등도 겪고 있다. 이들은 최근 국회전자청원을 통해 대사관에 대한 공식 조사를 요청하며 “재한 이란인들의 집회 발언을 본국에 전달하는 등 집회를 위축시키고 있다는 다수의 증언이 나오고 있다”고 주장했다. 이에 대해 대사관 측은 사실이 아니라고 반박하며 “이란 내 인터넷 차단 기간 동안 최소 600명 이상의 이란 국민이 가족과 원활하게 전화 통화를 할 수 있도록 적극 지원했다”고 밝혔다.



이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr



