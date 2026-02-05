[속보] 이재명 대통령, 2차 종합특검에 권창영 변호사 임명
이재명 대통령이 내란·김건희·채상병 특검 미진한 부분과 새로운 의혹을 수사하기 위한 ‘2차 종합 특별검사’로 법무법인 지평 권창영 변호사를 임명했다.
청와대는 이날 “이 대통령은 ‘윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률‘에 따른 특별검사로 권창영 변호사를 임명했다”고 밝혔다.
권 신임 특검은 법관 출신으로 노동법에 정통하다는 평가를 받는다.
목포고와 서울대 물리학과를 졸업한 권 특검은 사법연수원을 28기로 수료하고, 1999년 춘천지법 판사로 임관해 서울서부지법, 서울행정법원, 서울고법 등을 거쳤다.
의정부지법 부장판사를 끝으로 법원을 나와 2017년부터 법무법인 지평에서 변호사로 활동했다.
