‘14명 사상’ 우도 렌터카 돌진 사고 운전자 구속기소
지난해 제주 우도에서 렌터카 돌진으로 14명의 사상자를 60대 운전자가 구속됐다.
제주지검 형사3부(부장검사 문승태)는 A씨(62)를 교통사고처리특례법 위반(치사) 혐의로 구속기소했다고 5일 밝혔다.
A씨는 지난해 11월 24일 우도 천진항에서 승합차를 몰다 돌진해 관광객 등 3명을 숨지게 하고 11명에게 중경상을 입힌 혐의를 받고 있다.
A씨는 경찰 조사에서 사고가 차량 급발진 때문이라고 주장했다.
그러나 검찰은 사고기록장치 분석과 차량 결함 여부 진단 등 보완수사를 거쳐 운전자의 과실에 의한 사고로 결론 내렸다.
검찰 관계자는 “앞으로 경찰에 대한 보완수사 요구와 함께 피해자들의 장례비, 치료비, 심리치료비 등을 적극 지원하겠다”고 말했다.
