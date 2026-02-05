봉생기념병원, ESG 실천 본격화… 장애 예술에서 고용·체육까지
봉생기념병원이 장애인 예술 후원을 넘어 고용과 스포츠까지 아우르는 ESG(환경·사회·지배구조) 실천을 본격화하며 지역사회와의 동행을 넓히고 있다.
봉생기념병원은 지난 3일 열린 ‘2025 부산 장애인 미술공모전’ 시상식을 계기로 올해부터 해당 공모전의 공식 후원기관으로 참여하겠다고 5일 밝혔다. 이와 함께 ‘정의화 제19대 국회의장상’을 신설해 장애 예술의 공공성과 사회적 가치를 제도적으로 뒷받침하겠다는 뜻도 공식화했다.
이번 공모전에는 총 130여점의 작품이 출품됐으며, 아동·청소년 부문에서는 동래고 정찬오 학생이, 성인 부문에서는 김병준 작가가 대상을 수상했다. 수상작은 오는 8일까지 해운대플랫폼에서 전시된다. 시상식에는 수상자와 가족, 지역 문화예술계, 공공·의료기관 관계자 등 80여명이 참석했다.
정연학 봉생기념병원 행정원장은 “장애 예술가들이 지속적으로 창작 활동을 이어갈 수 있는 환경 조성에 실질적인 힘을 보태겠다”고 밝혔다.
봉생기념병원의 ESG 활동은 예술 후원에 그치지 않는다. 병원은 장애인 미술공모전 후원을 계기로, 우수 장애 예술가를 병원 소속 작가로 채용하는 방안도 검토하고 있다. 일회성 지원을 넘어 지속 가능한 장애인 고용 모델을 모색하겠다는 취지다.
또 병원은 봉생문화재단, 봉생사회복지회와 함께 장애인 스포츠단을 운영하며 체육 활동과 사회 참여를 꾸준히 지원해왔다. 최근 열린 제45회 전국장애인체육대회에서는 역도, 육상, 조정 등 여러 종목에 출전해 역도 은메달을 포함한 성과를 거두기도 했다.
정 행정원장은 “장애 예술, 고용, 스포츠를 잇는 ESG 활동은 지역사회와 함께 성장하기 위한 장기적 실천”이라며 “공공성과 책임이라는 가치를 의료 현장 밖에서도 꾸준히 확장해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
