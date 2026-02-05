봉생기념병원, ESG 실천 본격화… 장애 예술에서 고용·체육까지

정연학 봉생기념병원 행정원장이 3일 해운대플랫폼에서 열린 ‘2025 부산 장애인 미술공모전’ 시상식에서 축사를 하고 있다. /봉생기념병원 제공

이와 함께 ‘정의화 제19대 국회의장상’을 신설해 장애 예술의 공공성과 사회적 가치를 제도적으로 뒷받침하겠다는 뜻도 공식화했다.