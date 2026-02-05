삼진어묵, 신세계아울렛 시흥점 오픈… ‘취향형 어묵’ 매장 선봬
삼진어묵이 5일 경기도 시흥시에 있는 신세계프리미엄아울렛 시흥점에 신규 매장을 정식 오픈했다.
신세계아울렛 시흥점 매장은 약 72㎡ 규모로, 아울렛 1층 테이스트빌리지에 자리 잡았다. 고객이 육수와 어묵, 토핑을 직접 선택해 즐길 수 있도록 구성한 것이 특징으로, 기존 어묵 매장에서 한층 확장된 식경험을 할 수 있다.
물어묵 육수는 오리지널·매콤·돈코츠 등 3종 중 선택할 수 있으며 문어 어묵과 모둠꼬치 어묵, 야채꼬치 어묵 등 3종의 꼬치 어묵과 치즈봉, 유부모찌 주머니, 계란, 곤약 등 4종의 토핑을 취향에 맞게 조합할 수 있다. 고객이 직접 구성하는 방식으로 선택의 폭을 넓혔다.
삼진어묵은 매장 오픈을 기념해 16일까지 프로모션도 진행한다. 행사 기간 찐어묵 4+1 증정 이벤트와 함께 해물 모둠 어묵탕 30% 할인 혜택을 제공해 방문 고객의 체험 기회를 확대할 예정이다.
삼진어묵 매장 사업 부문 이유환 부문장은 “신세계아울렛 시흥점은 고객이 자신의 입맛에 맞춰 어묵을 선택하고 즐길 수 있도록 기획한 매장”이라며 “앞으로도 오프라인 매장을 중심으로 고객 경험을 강화하는 시도를 이어가겠다”고 말했다.
신세계아울렛 시흥점의 운영 시간은 오전 10시 30분부터 오후 8시 30분까지다.
한편, 삼진어묵은 중소벤처기업부가 주최한 ‘2024 대한민국 100년 기업’에서 중소벤처기업부 장관상을 받았으며, ‘한국산업의 브랜드파워조사(K-BPI)’ 수산가공식품 부문에서 5년 연속 1위를 기록했다. ‘2025 브랜드 고객충성도 대상’에서도 어묵 부문 1위로 선정되며 브랜드 경쟁력을 이어가고 있다.
