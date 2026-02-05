경기 첫날부터 ‘황당 정전’ 어수선한 밀라노

스타선수 응원 열기는 후끈

5일(한국시간) 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 컬링 믹스더블 라운드로빈 경기가 열린 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움이 정전돼 경기가 중단된 모습. 연합뉴스

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 경기 첫날부터 경기장이 정전되는 일이 벌어졌다. 이번 대회를 둘러싼 ‘준비 부족’ 우려가 일부 현실화되면서 개회 직전까지 어수선한 분위기가 이어졌다.

컬링 믹스더블 국가대표 김선영이 5일(한국시간) 정전으로 라운드로빈 경기가 중단된 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 조명이 깜빡이자 상대 스웨덴 선수인 이사벨라 브라노와 함께 브룸을 들고 기타를 치는 동작을 하고 있다. 연합뉴스