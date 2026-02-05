LIG넥스원, 구미에 3700억원 투자해 방산공장 신축·확충한다
200명 신규 고용 창출…방산혁신클러스터 핵심 도시 위상 강화
경북 구미시는 5일 시청에서 LIG넥스원과 투자양해각서(MOU)를 체결했다.
행사에는 박배호 LIG넥스원 부사장과 이철우 경북도지사, 김장호 구미시장 등 30여 명이 참석했다.
협약에 따라 LIG넥스원은 3700억원을 투입해 구미 국가산업단지에 방산 전용 생산공장을 신축·확충하며 200명을 새롭게 고용한다.
신규 공장 등에는 유도무기와 항공·우주 무기체계 핵심 구성품 조립을 비롯해 성능시험, 체계 연동시험, 납품 전 품질검사 등 첨단 방산 생산의 전 과정이 집약된다.
글로벌 군 현대화 수요 확대와 지정학적 긴장 고조로 K-방산에 대한 국제적 관심과 수출 기회가 커지는 가운데 이번 투자는 급증하는 방산 수요에 선제적으로 대응하는 동시에 수출 대상국과 품목 다변화를 뒷받침하는 국가 전략적 의미도 갖는다.
안정적인 방산 공급망 확보 측면에서도 중요한 전환점으로 평가된다. 특히 정부의 방위력 개선 계획에 따라 유도무기, 정밀타격, 미사일, 무인체계 등 첨단 무기체계 수요가 확대되면서 LIG넥스원의 생산 역량과 역할은 더욱 중요해지고 있다.
구미산단에 집적된 전자·제조, 정밀가공 기업과 숙련된 인력, 안정적인 공급망 인프라는 신속한 생산 확대와 협력 네트워크 구축을 뒷받침한다.
아울러 이번 투자를 계기로 기존 전자·제조 산업과 방산 산업 간 융합을 통해 새로운 성장동력 및 고부가가치 산업 생태계가 형성되고 청년·기술 인재 확보와 같은 양질의 일자리 창출과 지역 협력업체 등 동반 성장이 있을 것으로 기대된다.
김장호 구미시장은 “구미가 대한민국 방위산업의 핵심 생산기지이자 K-방산 글로벌 수출 전진기지로 도약하는 중요한 이정표”라며 “투자가 차질 없이 추진될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력하고 행정·인프라 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.
구미=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
