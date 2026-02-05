SNT다이내믹스·SNT모티브, 중동 방산시장 공략
사우디 WDS서 현지화·MRO 전략
K2 파워팩부터 저위험권총까지
현지 생산·정비 앞세워 중동 공략
SNT그룹의 주력 방위산업체인 SNT다이내믹스와 SNT모티브가 오는 8일부터 12일(현지 시각)까지 사우디아라비아 리야드에서 열리는 국제방산전시회 ‘World Defense Show 2026(WDS 2026)’에 공동 참가한다. 두 회사는 이번 전시회를 계기로 중동 방산시장을 겨냥한 기술협력과 현지 사업 확대에 나선다는 전략이다.
5일 SNT다이내믹스와 SNT모티브에 따르면 방산 기술협력과 현지 생산(Localization), 유지·보수·정비(MRO), 종합군수지원(IPS) 등 중동 지역의 핵심 수요를 중심으로 마케팅을 전개할 계획이다. 특히 사우디아라비아 군수사업청(GAMI)이 추진 중인 ‘군사장비 서비스 지출 현지화 50%’ 정책에 맞춰 현지 생산·정비 역량을 강화한다.
이를 위해 SNT그룹은 2012년 사우디아라비아 담맘에 설립한 해외 현지법인 ‘SNT GULF’를 중동과 아프리카 지역 생산·정비를 담당하는 전진기지로 적극 활용할 방침이다.
SNT다이내믹스는 이번 전시회에서 K2전차용 국산 파워팩, 다목적전술차량(MPV) 탑재형 120mm 박격포체계, 12.7mm K6 중기관총 등을 선보였다. K2전차용 국산 파워팩은 전진 6단·후진 3단의 1700마력급 국산 자동변속기와 1500마력급 국산 엔진이 결합한 전차 핵심 장비다. 튀르키예 알타이(Altay) 전차에 탑재돼 사막지형 내구 주행시험을 통과하며 성능을 입증했으며, 중동 지역 수출 경쟁력도 갖췄다는 평가다. 해당 국산 변속기는 알타이 전차용으로 이미 수출되고 있으며, 올해부터 국군 K2전차 4차 양산분에 납품이 시작돼 내년부터 국내외 공급이 본격화할 예정이다. 폴란드를 비롯한 나토(NATO) 국가로의 수출도 추진 중이다.
MPV 탑재형 120mm 박격포체계는 육군에 공급 중인 박격포체계를 차륜형 다목적전술차량에 탑재해 기동성을 강화한 무기체계다. 모래사막 환경에서도 신속한 이동과 운용을 할 수 있도록 설계돼 중동 군 관계자들의 관심을 받고 있다.
SNT모티브는 지난해 말 경찰청과 공급계약을 체결한 저위험권총과 저위험탄을 전시했다. 저위험권총은 기존 38구경 리볼버를 대체하는 9mm 리볼버형 총기로, 저위험탄과 보통탄, 공포탄을 모두 사용할 수 있다. SNT모티브가 자체 개발한 저위험탄은 플라스틱 탄두를 적용해 총구 속도를 최적화했으며 보통탄 대비 물리력을 약 10분의 1 수준으로 낮춰 치명적 손상을 최소화하면서도 대상 무력화가 가능하도록 설계됐다. 해당 제품은 시험과 검증을 거쳐 올해부터 경찰청에 납품된다.
SNT모티브는 이 밖에도 K4 40mm 고속유탄기관총 성능유지용 특수공구류, STSM21 9mm 기관단총, K16D 7.62mm 기관총, K13A1 소총, K15 기관총 시리즈, 반자동저격총과 대물저격총 등 최신 총기 라인업을 함께 선보인다. 특히 K4 고속유탄기관총은 대드론 대응과 장거리 타격 능력을 갖춘 중화기로, 국내 운용과 수출을 통해 신뢰성과 실전 성능이 검증된 장비로 평가된다.
SNT그 관계자는 “중동 국가들의 군 현대화 사업이 본격화하면서 방산시장의 규모와 전략적 중요성이 커지고 있다”며 “제품 수출을 넘어 기술협력과 현지화 중심의 수출 구조를 구축해 중동 방산시장의 핵심 수요를 공략해 나갈 것”이라고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
