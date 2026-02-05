관객 덮치고 무대서 꽈당…中 ‘로봇 굴기’ 체면 구겨
중국이 전 세계에 자국의 로봇 기술력을 과시하며 소위 ‘로봇 굴기’에 박차를 가하고 있지만 정작 공개 시연 현장에서는 로봇이 넘어지거나 관람객과 충돌하는 등 사고가 끊이지 않고 있다.
5일 구파이뉴스, 양쯔완바오 등 현지 매체에 따르면 지난 3일 쓰촨성 청두의 한 쇼핑몰에서 열린 휴머노이드 로봇 시연 행사에서는 로봇이 노인을 덮치는 사고가 발생했다.
당시 상황이 담긴 SNS 영상을 보면 로봇과 노인이 뒤엉켜 바닥에 쓰러져 있고, 놀란 시민들이 주변으로 몰려든다.
현장에 있던 한 목격자는 “노인이 로봇 공연 공연을 관람하던 중 자신에게 다가오는 로봇에 놀라 피하려다 로봇과 부딪혔다”고 전했다.
사고 직후 해당 노인은 병원으로 이송돼 치료를 받았으며, 로봇은 수거되고 관련 공연은 전면 중단됐다. 해당 로봇의 제조사는 알려지지 않았다.
지난달 31일에는 중국의 대표적인 전기차 업체 샤오펑이 야심 차게 선보인 휴머노이드 로봇 ‘아이언(Iron)’이 공개 무대에서 넘어지는 망신을 당하기도 했다.
선전에서 열린 시연회에서 아이언은 모델처럼 당당하게 걸으며 등장했으나, 이내 중심을 잃고 앞으로 고꾸라졌다. 관계자가 급히 달려나와 붙잡으려 했으나 역부족이었고, 결국 로봇은 질질 끌려 무대 뒤로 퇴장해야 했다.
연이은 사고에 중국 현지에서는 “기술이 아직 완전히 성숙하지 않은 상태에서 무리하게 공개 시연을 강행한 것 아니냐”는 비판과 함께 안전성에 대한 우려가 커지고 있다.
이에 대해 샤오펑 측은 SNS 공식 계정을 통해 “아이언은 여러 번 걸었고 그중 한 번 넘어지면서 네티즌들의 조롱을 받았다”며 “이 소식은 로봇 연구팀도 알고 있으며 이번 사건이 연구팀을 격려하게 될 것”이라고 입장을 밝혔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
