CJ제일제당, 설탕·밀가루 가격 인하…이 대통령 말 한 마디에

이재명 대통령이 밀가루와 설탕 업체들의 담합을 강력하게 비판한 가운데 이뤄졌다. 이 대통령은 이날

청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 최근 검찰이 밀가루와 설탕 업체 담합을 적발한 사례를 언급하며 “국가 구성원 모두에게 피해를 주며 혼자 잘 살면 좋겠느냐”며 “독과점을 이용해 국민에게 고물가를 강요하는 행위는 국가의 공권력을 총동원해 반드시 시정하기를 바란다”고 말했다.

CJ제일제당과 대한제분, 사조동아원 등 7개 업체는 밀가루·설탕 가격 담합에 대한 혐의로 지난 2일 기소된 바 있다.