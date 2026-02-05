CJ제일제당, 설탕·밀가루 가격 인하…이 대통령 말 한 마디에
설탕과 밀가루 가격을 담합한 혐의를 받는 CJ제일제당이 일반 소비자용(B2C) 설탕·밀가루 전 제품의 가격을 내린다고 5일 밝혔다.
CJ 제일제당은 백설 하얀설탕, 갈색설탕 등 B2C 설탕 15개 품목을 최대 6%(평균 5%) 인하하고 백설 찰밀가루, 박력1등·중력1등·강력1등 밀가루 16개 품목은 최대 6%(평균 5.5%)인하하기로 했다.
CJ제일제당은 “최근 국제 원당·원맥 시세를 반영하고, 정부의 물가안정 기조에 적극 동참하는 차원에서 가격을 내리기로 했다”며 “명절을 앞두고 소비자들의 부담을 더는 데 조금이나마 기여할 수 있기를 바란다”라고 밝혔다.
대한제분도 지난 1일부터 주요 밀가루 제품 가격을 평균 4.6% 인하했다고 이날 밝혔다. 인하 대상 품목은 곰표 고급제면용(호주산), 곰(중력 1등), 코끼리(강력 1등) 등 20㎏ 대포장 제품을 비롯해 유통업체에 공급되는 3㎏·2.5㎏·1㎏ 소포장 제품 등이다.
사조동아원도 중식용 자장면 원료로 쓰이는 중식용 고급분과 중력분, 제과·제빵용 원료인 박력1등·강력1등 제품의 가격을 인하하기로 했다. 20㎏ 대포장 제품과 1㎏·3㎏ 가정용 소포장 제품 전반의 가격이 최대 6%, 평균 5.9% 수준으로 내려간다.
밀가루 업체들의 가격 인하는 이재명 대통령이 밀가루와 설탕 업체들의 담합을 강력하게 비판한 가운데 이뤄졌다. 이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 최근 검찰이 밀가루와 설탕 업체 담합을 적발한 사례를 언급하며 “국가 구성원 모두에게 피해를 주며 혼자 잘 살면 좋겠느냐”며 “독과점을 이용해 국민에게 고물가를 강요하는 행위는 국가의 공권력을 총동원해 반드시 시정하기를 바란다”고 말했다.
CJ제일제당과 대한제분, 사조동아원 등 7개 업체는 밀가루·설탕 가격 담합에 대한 혐의로 지난 2일 기소된 바 있다.
