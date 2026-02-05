美 워싱턴포스트, 베이조스 인수 13년 만에 인력 30% 감원
AI시대 못 버티고
스포츠·신간 섹션 폐지
기자 300명 넘게 감원
미국 주요 일간지 워싱턴포스트(WP)가 제프 베이조스 아마존 창업자에게 인수된 지 13년 만에 전체 인력의 약 30%를 감원하는 대대적인 구조조정에 나섰다. 생성형 인공지능(AI) 확산과 온라인 검색 트래픽 급감 등으로 수익률이 악화일로를 걸으면서 전문지 못지않은 전통을 자랑해 온 스포츠 섹션 등이 역사 속으로 사라지게 됐다.
뉴욕타임스(NYT)는 WP가 기자 300여명을 포함해 전체 직원의 약 30%를 해고했다고 4일(현지시간) 보도했다. WP의 전체 기자 수는 약 800명으로, 이번 감원은 스포츠 섹션 폐지를 비롯해 신간 소개 코너와 뉴스 팟캐스트 ‘포스트 리포트’ 중단, 지역 뉴스(메트로)와 국제 뉴스 축소 등 전방위적으로 이뤄졌다.
맷 머레이 WP 편집국장은 내부 화상회의 등을 통해 “솔직히 지난 몇 년간 회사는 어려움을 겪어왔다”며 “더 경쟁적이고 복잡해지는 미디어 환경 속에서 독자들의 필요를 충족하지 못했다”고 말했다. 그는 “생성형 AI의 등장 등으로 지난 3년간 온라인 검색 트래픽이 거의 절반으로 줄었다”며 “향후 WP는 국내 뉴스와 정치, 비즈니스, 건강 분야에 집중할 것”이라고 밝혔다.
특히 이번 구조조정은 2026 슈퍼볼과 동계올림픽을 불과 며칠 앞두고 단행됐다. WP 스포츠 섹션은 ‘야구의 시인’이라 불린 토마스 보스웰, 미식축구에서 뛰어난 역량을 발휘한 크리스틴 브레넌 등 걸출한 필자를 배출하며 독보적인 명성을 쌓아왔다. NYT는 “스포츠 섹션이 사라지면서 4일 밤 지역 연고 팀인 ‘워싱턴 위저즈’의 대형 트레이드 소식조차 AP통신 기사에 의존하는 상황이 벌어졌다”고 전했다.
머레이 국장은 “스포츠 콘텐츠의 전달 및 소비 방식이 급격히 변화하고 있다. 영상 콘텐츠의 인기가 높아지고 프로 스포츠 리그들이 자체적으로 스토리를 전달하는 경우도 늘고 있다”면서 “WP가 자사의 위치를 재정의해야 할 때”라고 설명했다.
워터게이트 사건 보도를 주도하며 WP의 황금기를 이끌었던 그레이엄 가문의 돈 그레이엄은 페이스북에 “1940년대 후반부터 스포츠면부터 신문을 읽기 시작했다”며 “그러나 이제는 신문을 읽는 새로운 방식을 배워야 할 것 같다”고 적었다.
NYT는 “이번 감원은 인터넷에서 물건을 팔아 세계 최고 부자 중 한 명이 된 베이조스가 아직 인터넷에서 수익성 있는 출판물을 구축하고 유지하는 방법을 파악하지 못했다는 신호”라며 “WP는 베이조스 인수 이후 약 8년간 성장세를 보였지만, 최근 들어 부진한 모습을 보이고 있다”고 평가했다.
WP는 2024년 대선 직전 베이조스의 의사에 따라 특정 후보를 지지하지 않겠다고 발표했으나 그 여파로 수십만 명의 유료 구독자를 잃었다. 베이조스는 당시 인터뷰에서 “WP를 한 번 살렸고, 두 번째로도 살릴 것”이라고 말한 바 있다.
전직 WP 기자 애슐리 파커는 이날 애틀랜틱 기고에서 “민주주의 체제의 기둥으로 성장해온 WP가 베이조스에 의해 죽어가고 있다”고 비판했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
