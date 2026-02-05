美 워싱턴포스트, 베이조스 인수 13년 만에 인력 30% 감원

AI시대 못 버티고

스포츠·신간 섹션 폐지

기자 300명 넘게 감원

AFP연합뉴스

WP 스포츠 섹션은 ‘야구의 시인’이라 불린 토마스 보스웰, 미식축구에서 뛰어난 역량을 발휘한 크리스틴 브레넌 등 걸출한 필자를 배출하며 독보적인 명성을 쌓아왔다. NYT는 “스포츠 섹션이 사라지면서 4일 밤 지역 연고 팀인 ‘워싱턴 위저즈’의 대형 트레이드 소식조차 AP통신 기사에 의존하는 상황이 벌어졌다”고 전했다.

유료 구독자를 잃었다.