하닉 ‘2964% 성과급 잔치’에 주변 상권 싱글벙글
사상 최대 실적을 낸 SK하이닉스가 구성원에게 역대 최고 규모의 성과급을 지급하면서 청주 경제가 들썩이고 있다.
외식·유통업계 등을 중심으로 매출 신장에 대한 기대감이 확산하고 있고, SK하이닉스 청주사업장 일대 부동산은 연일 신고가를 찍고 있다.
SK하이닉스는 올해 ‘초과이익분배금(PS)’의 지급률을 2964%로 책정하고 6일 직원들에게 성과급을 지급했다.
SK하이닉스 청주사업장 직원 9600명은 개인별로 적게는 수천만원, 많게는 1억원 이상의 성과급을 수령한 것으로 전해졌다.
막대한 성과급 잔치에 인근 상권에는 활기가 돌고 있다.
청주사업장과 가까운 식당들은 저녁 예약 문의가 늘어 평소보다 재료 준비량을 늘리고 있다고 한다.
지역의 한 백화점 관계자는 “하이닉스 임직원을 대상으로 특별 할인 프로모션을 하다 보니 아무래도 이번 주말 방문객이 많을 것으로 예상된다”며 “쇼핑에 불편을 겪지 않도록 시설 점검과 마케팅 준비를 철저히 하고 있다”고 귀띔했다.
SK하이닉스의 성과급을 특수로 연결하기 위한 마케팅도 치열하다.
성과급 지급 소식이 알려지면서 청주사업장 인근 출·퇴근길에 자동차 딜러, 금융 투자상품 영업사원, 아파트 분양 관계자들이 모여들기 시작했다.
청주사업장 관계자는 “점심시간에도 전단을 나눠주며 영업하는 분들이 많다”며 “캠퍼스 내에서도 팝업스토어가 체감상 자주 열리는 것 같다”고 말했다.
일대 아파트값도 영향을 받고 있다.
부동산 빅데이터업체 아실의 자료를 보면 지난해 12월 30일 신영지웰시티 1차(152㎡)가 15억5000만원 거래됐고, 지난달 19일에는 두산위브지웰시티 80㎡가 7억7000만원에 팔리는 등 연일 신고가를 경신하는 거래가 이어지고 있다.
30~40대 젊은 SK하이닉스 부부를 중심으로 매매가 이뤄지고 있고, 집주인들은 수요 증가에 매물을 거둬들이기까지 하고 있다.
청주시도 덩달아 함박웃음을 짓고 있다.
SK하이닉스는 오는 4월쯤 역대급 경영 실적에 따라 수천억원의 법인지방소득세를 시에 납부한다.
법인지방소득세는 세액 공제 전 법인세의 10%를 사업장별 종업원 수, 면적 등을 따져 해당 자치단체에 내는 세금이다.
지난해 SK하이닉스 청주사업장은 적자 상황 속에서도 청주시에 1219억9550만원의 법인지방소득세를 신고했다.
올해는 세액 규모가 2000억에서 3000억원 사이가 될 것이라는 전망이 나오고 있다.
시 관계자는 “기업의 성장은 지역 경제 활성화로 직결된다”며 “법인세가 납부되면 재정 운용에 숨통이 트일 것으로 기대된다”고 말했다.
