배동현 BDH재단 이사장, 장애인 스포츠단 ‘BDH 파라스’ 격려

제23회 전국장애인동계체육대회서 메달 14개 획득

배동현 BDH재단 이사장이 BDH 파라스 선수단과 기념사진을 촬영하고 있다.

배동현 BDH재단 이사장은 지난 2일 ‘제23회 전국장애인동계체육대회’에서 선전한 글로벌 장애인 스포츠단 ‘BDH 파라스’ 선수단을 격려했다.

배동현 BDH재단 이사장이 국가대표 선수단과 기념사진을 촬영하고 있다.