‘한국 선봉’ 컬링 믹스더블 험난한 출발…“보완점 알았다”

컬링 믹스더블 김선영-정영석 조가 5일 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 믹스더블 라운드로빈 첫 경기 시작 전 주먹을 맞대고 있다. 연합뉴스

경기 수가 많은 컬링은 개회식보다 이틀 앞서 일정을 시작했다.

정영석이 5일 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 스웨덴과의 라운드로빈 첫 경기에서 투구를 한 뒤 스톤을 바라보고 있다. 연합뉴스

정영석은 경기가 끝난 뒤 “어떻게 보완해 나가야 할지 확실히 알게 된 좋은 경기”라며 “원래 초반엔 불안하게 시작하고 끝에 따라가는 경향이 많았는데 초반에 강팀을 상대로 잘한 부분은 만족스럽다”고 말했다. 김선영도 “

고 말했다.