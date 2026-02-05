가평군 ‘갓평이·송송이’ 생일 만들고 스토리텔링 홍보
경기 가평군이 대표 캐릭터 ‘갓평이’와 ‘송송이’의 공식 생일을 지정하며 캐릭터 중심의 스토리텔링 행정에 나섰다.
가평군은 매년 2월 5일을 갓평이와 송송이의 생일로 지정하고, 이를 제도적으로 뒷받침하기 위한 ‘가평군 캐릭터 생일 지정 규정’을 제정했다고 5일 밝혔다. 공공 캐릭터에 공식적인 탄생일을 부여한 것은 전국 지방자치단체 가운데서도 이례적인 사례로 평가된다.
이번 생일 지정은 캐릭터를 단순한 홍보 이미지에서 벗어나 서사와 정체성을 지닌 존재로 발전시키기 위한 취지다. 캐릭터가 시간의 흐름 속에서 성장하고 이야기를 쌓아간다는 설정을 통해 군민과의 정서적 공감대를 넓히고, 지속 가능한 콘텐츠로 활용하겠다는 구상이다.
갓평이와 송송이는 가평군의 자연과 문화적 특성을 반영해 탄생한 캐릭터로, 그동안 각종 축제와 행사, 온·오프라인 홍보 콘텐츠를 통해 군민과 관광객에게 친숙하게 알려져 왔다. 이번 생일 지정은 캐릭터 활용을 일회성 이벤트가 아닌 연중 이어지는 스토리텔링형 홍보로 확장하는 전환점이 될 것으로 보인다.
가평군은 앞으로 매년 2월 5일을 전후해 캐릭터 생일을 활용한 콘텐츠 제작과 기념 이벤트, 군정 홍보 연계 사업 등을 단계적으로 추진할 계획이다. 이를 통해 갓평이와 송송이를 가평군을 대표하는 문화 콘텐츠이자 브랜드 자산으로 육성한다는 방침이다.
군 관계자는 “캐릭터도 군민과 함께 나이를 먹고 추억을 쌓아가는 존재라는 점에서 이번 생일 지정은 상징성이 크다”며 “갓평이와 송송이가 가평군의 브랜드 가치를 높이고, 군민에게 더욱 친근한 캐릭터로 자리매김할 수 있도록 다양한 시도를 이어가겠다”고 말했다.
