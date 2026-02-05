중부대, 경기도 대학생 노동인권 교육 5년 연속 운영
중부대학교가 경기도가 추진하는 대학생 노동인권 교육 운영대학으로 5년 연속 선정됐다.
중부대학교는 학생성장교양학부와 경기RISE사업단이 협업해 2026년 ‘경기도 대학교 노동인권 교양강좌’ 운영대학으로 선정됐다고 5일 밝혔다. 중부대는 2022년 첫 선정 이후 2026년까지 5년 연속 운영대학으로 이름을 올리며 노동인권 교육의 지속성과 전문성을 인정받고 있다.
중부대는 2026학년도 1·2학기에 정규 교양 교과목을 개설해 노동인권 교육을 운영한다. 1학기 ‘일터 속 인권이야기’, 2학기 ‘일과 인권감수성’ 교과목을 통해 근로계약, 임금, 산업안전, 차별, 플랫폼·프리랜서 노동 등 대학생이 현장에서 겪는 주요 노동 이슈를 다룰 예정이다.
특히 경기RISE사업단과 연계한 비교과 프로그램을 함께 운영해 노동인권 캠페인과 노무사 토크쇼 등을 통해 이론 중심 교육을 현장 실천형 교육으로 확장한다.
전미옥 경기RISE사업단 단장은 “교양교육과 지역혁신 정책이 결합된 노동인권 교육 모델을 지속적으로 구축해 온 결과”라고 밝혔다.
한편, 중부대는 그간의 성과를 인정받아 2022년과 2025년 경기도 감사표창을 수상했으며, 2026년에는 지역 기반 청년 시민교육 모델로 확대할 계획이다.
