넷마블, 4분기 매출 7976억원 신기록… 예상치 상회
넷마블이 지난해 4분기 매출, 영업이익 모두 예상치를 상회하는 성적표를 받았다.
5일 넷마블은 지난해 4분기 연결기준 매출 7976억원, 영업이익 1108억원, 상각 전 영업이익(EBITDA) 1489억원을 기록했다고 밝혔다.
매출은 전년 동기 대비 22.9% 상승했고 영업이익은 214.8% 올랐다. 에프앤가이드 전망치인 매출 7399억원, 영업이익 1047억원도 뛰어 넘었다.
연간으로는 매출 2조 8351억원, 영업이익 3525억원, 당기순이익 2451억원으로 집계됐다. 이 역시 전망치(매출 2억 7793억원, 영업이익 3469억원)을 상회했다.
지난해 4분기와 연간 매출 모두 창사 후 최고 기록이다.
4분기 해외 매출은 6143억원으로 전체 매출 대비 77% 비중이다. 2025년 누적으로는 2조 704억원으로 73%를 차지했다. 4분기 국가별 매출 비중은 북미 39%, 한국 23%, 유럽 12%, 동남아 12%, 일본 7%, 기타 7% 순이다.
4분기 장르별 매출 비중은 RPG 42%, 캐주얼 게임 33%, MMORPG 18%, 기타 7%로 다변화된 포트폴리오를 유지 중이다.
넷마블은 해외 자회사의 계절성 업데이트 효과와 ‘세븐나이츠 리버스’ 등 기존작의 지역 확장 성과 반영 등으로 인해 전반적인 매출이 상승했다고 설명했다. 전사적 비용 효율화 기조를 통해 영업이익 역시 꾸준히 증가하는 추세다. 무형자산에 대한 손상 처리로 2024년에 이어 2025년 4분기 역시 당기순손실을 기록했다.
넷마블은 올해 8종의 기대작을 선보인다. 1분기에는 ▲스톤에이지 키우기 ▲일곱 개의 대죄: Origin이 예정돼 있고, 2분기에는 ▲SOL: enchant(솔:인챈트) ▲몬길: STAR DIVE를, 하반기에는 ▲나 혼자만 레벨업: 카르마 ▲샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종 ▲프로젝트 옥토퍼스 ▲이블베인을 출시할 예정이다.
주주환원 정책도 발표했다. 2025년 회계연도에 대해 지배주주순이익의 30% 수준인 718억 원(주당 876원)의 현금 배당을 시행한다. 기존에 취득한 자사주 4.7%는 전량 소각하기로 했다. 또한 2026년부터 2028년까지 주주환원율을 최대 40% 범위 내로 확대한다.
넷마블 김병규 대표는 “지난 해에는 다장르 신작 3종의 흥행과 라이브 서비스 역량 강화 및 비용구조 효율화 등을 통해 역대 최대 실적을 기록했다”며 “올 해는 그간 심혈을 기울여 개발해 온 8종의 신작들을 1분기부터 순차적으로 선보이면서 의미있는 성장을 지속해 나갈 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
