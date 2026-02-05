김포우리병원, 초·중·고 80개교 장학생 선발·지원
88명 장학생에 3200여만원 전달
김포우리병원은 김포시 지역 내 초·중·고등학교 80개교에서 88명의 장학생을 선발해 3200여만원의 장학금을 전달했다고 5일 밝혔다.
김포우리병원은 2005년부터 매년 지역 인재들의 꿈을 후원하기 위한 장학 사업을 시행해 올해까지 1700여 명의 학생에게 장학금을 전달했다. 장학생은 상급 학교 진학을 앞둔 졸업생 중 학교장의 추천으로 선발된다.
올해 마송고등학교를 졸업하고 한국과학기술원(KAIST) 입학을 앞둔 윤설이 학생은 “제 꿈을 키워가는 데 김포우리병원 장학금이 큰 도움이 될 것이다. 대학에 진학해서도 학업을 충실히 수행하여서 보내주신 응원에 보답하겠다”고 장학생 선발 소감을 말했다.
고도현 병원장은 “우리의 미래인 지역 사회 인재들이 꿈과 희망을 키울 수 있도록 사회 공헌 사업의 일환으로 매년 장학 사업을 시행하고 있다”며 “앞으로도 지역의 성장과 발전에 기여하는 지역 거점 병원으로서의 역할과 사명을 다하겠다”고 말했다.
한편, 김포우리병원은 장학 사업 외에도 사회적 약자 지원 사업, 무료 건강강좌, 각종 문화·체육 행사 후원 등 다양한 사회 공헌 사업을 통해 지역 사회에 사랑 나눔을 실천해 오고 있다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사