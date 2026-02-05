손아섭, 1년 1억원에 한화 잔류
프로야구 ‘최다안타왕’ 손아섭이 원소속팀 한화 이글스와 자유계약선수(FA) 계약을 체결했다.
한화 구단은 5일 “손아섭과 계약 기간 1년에 총액 1억원으로 FA 계약을 맺었다”며 “풍부한 경험과 뛰어난 타격 능력이 팀에 도움이 될 것으로 판단했다”고 밝혔다. 이로써 손아섭은 전무후무한 3000안타 기록 도전을 이어가게 됐다. 그는 KBO리그 역대 최다인 통산 2618안타를 기록 중이다.
지난 시즌 중반 NC 다이노스에서 한화로 이적한 손아섭은 시즌 종료 후 FA를 신청했지만, 한동안 소속팀을 찾지 못하며 FA 미아 위기에 놓였다. 총 21명의 신청자 가운데 20명이 계약을 마친 상황에서 홀로 계약 소식을 전하지 못했다. 최근 두 시즌 연속 2할대 타율에 그치며 제기된 ‘에이징 커브’ 우려가 영향을 미쳤다. 계약 규모를 두고 줄다리기를 이어가던 과정에서 은퇴 가능성까지 거론됐다.
다소 아쉬운 조건으로 FA 계약을 맺은 만큼, 손아섭은 올 시즌 재기에 집중할 전망이다. 그는 “다시 나를 선택해준 구단에 감사하다”며 “스프링캠프에 다소 늦게 합류하지만, 몸 상태를 잘 유지하고 있다. 올 시즌 한화가 더 높이 비상할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 손아섭은 6일 일본 고치에서 진행 중인 2군 스프링캠프에 합류할 예정이다.
