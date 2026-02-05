필로폰 들고 제주공항 들어온 중국인, 징역 7년
다량의 필로폰을 제주로 들여온 30대 중국인에게 실형이 선고됐다.
제주지법 형사2부(부장판사 임재남)는 5일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(향정) 혐의로 구속기소 된 중국인 A씨에게 징역 7년을 선고했다.
A씨는 지난해 10월 23일 태국 수완나품국제공항에서 필로폰 1.1㎏이 든 여행용 가방을 들고, 이튿날 싱가포르 창이국제공항을 거쳐 제주공항으로 입국한 혐의를 받는다.
제주의 한 호텔에 머물던 A씨는 “서울로 물건을 옮겨줄 사람을 찾는다”며 SNS에 고액 아르바이트 모집 글을 올렸다.
A씨의 범행은 이 글을 보고 연락한 20대 한국인이 가방을 전달받은 뒤 폭발물 가능성을 의심해 경찰에 신고하면서 드러났다.
경찰은 같은 달 27일 호텔 객실에서 A씨를 긴급 체포했다.
압수된 필로폰은 약 4만명이 사용할 수 있는 양으로 알려졌다.
재판에서 A씨는 가방을 운반한 사실은 인정했지만, 필로폰이 들어 있는 줄은 몰랐다고 주장했다.
그러나 재판부는 “피고인이 마약일 가능성을 알고도 운반한 내심의 상태가 인정된다”고 판단했다.
재판부는 “마약류 범죄는 사회 전반에 심각한 악영향을 끼치므로 엄한 처벌이 필요하다”며 “다만 밀수입된 필로폰이 모두 압수돼 유통되지 않았고, 피고인이 직접 밀수를 목적으로 범행에 가담한 것은 아니라는 점을 고려했다”고 양형 이유를 밝혔다.
