CJ제일제당, 설탕·밀가루 가격 인하…물가안정 동참
CJ제일제당이 물가 안정에 동참하기 위해 설탕과 밀가루 소비자가격을 인하한다고 5일 밝혔다.
인하율은 백설 하얀설탕, 갈색설탕 등 설탕 상품의 경우 최대 6%(평균 5%)이고, 백설 찰밀가루, 박력1등·중력1등·강력1등 밀가루 상품의 경우 최대 6%(평균 5.5%)다.
CJ제일제당은 지난달에도 업소용 설탕과 밀가루 가격을 각각 평균 6%, 4% 인하한 바 있다.
CJ제일제당 측은 “최근 국제 원당·원맥 시세를 반영하고 정부의 물가안정 기조에 적극 동참하는 차원에서 가격을 내리기로 했다”며 “명절을 앞두고 소비자들의 부담을 더는 데 조금이나마 기여할 수 있기를 바란다”라고 설명했다.
앞서 이재명 대통령은 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “경제 지표가 좋아지더라도 실생활과 밀접한 장바구니 물가가 불안정하면 국민 삶의 개선을 체감하기 어렵다”고 지적했다.
이 대통령은 최근 검찰이 밀가루·설탕 업체들의 담합을 적발한 사실을 거론하며 “국가 구성원 모두에게 피해를 주며 혼자 잘 살면 좋겠느냐”며 “독과점을 이용해 국민에게 고물가를 강요하는 행위는 국가의 공권력을 총동원해 반드시 시정하기를 바란다”고 말했다.
앞서 검찰은 제당사들이 2021년 2월부터 지난해 4월까지 설탕 가격의 변동 폭과 시기 등을 합의해 결정하는 방식으로 담합한 혐의로 CJ제일제당·삼양사 관계자를 재판에 넘겼다.
