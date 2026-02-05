동두천시, 경기도교육청과 맞춤형 지역교육 기반 구축

경기공유학교 협약…19개 교육사업 추진

박형덕 동두천시장은 지난 4일 임정모 동두천양주교육지원청 교육장과 ‘지역교육 협력을 위한 동두천시-경기도교육청 경기공유학교 업무협약’을 체결했다. 동두천시 제공

이번 협약을 기반으로 2026년 동두천시와 경기도교육청이 공동 추진하는 지역교육협력사업은 총 19개로, 전체 예산은 28억4000만원에 달한다. 이 가운데 동두천시가 부담하는 예산은 23억6000만원이다.

주요 사업으로는 인공지능 교육을 통해 학생들의 소프트웨어 역량을 강화하는 ‘학생 미래역량 강화 프로그램’과 학교 자율성을 바탕으로 학생 맞춤형 교육을 실현하는 ‘함께 만드는 중·고등학교 프로젝트’ 등이 포함된다.