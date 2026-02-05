우원식 “설 전후 국민투표법 개정…지선 동시 개헌 국민투표”
우원식 국회의장이 개헌을 위한 선결과제인 국민투표법 개정을 설 연휴 전후로 개정해 오는 6월 지방선거와 동시에 투표를 하자고 제안했다. 이재명정부의 부동산 정책 방향성에는 적극 지지를 표했고, 더불어민주당과 조국혁신당의 합당 관련 논란에는 “분열 양상으로 가는 것은 좋지 않다”고 말했다.
우 의장은 5일 국회 사랑재에서 진행된 신년 기자회견에서 “상임위원회 심사 중인 국민투표법 개정은 (각 당과) 계속 소통하고 있지만 아직 어려움이 있는 게 사실”이라며 “설 전후를 지방선거 동시 투표를 위한 개정 시한으로 보고 있다”고 밝혔다.
우 의장은 최근 청와대와 각 당에서 개헌에 대한 긍정적 언급이 늘고 있다며 “조금 진전이 있는 것 같다”고 평가했다. 그는 “윤석열 전 대통령 내란 재판 1심이 끝나면 사회를 좀 더 근본적으로 바꿔야 한다는 논의가 커지지 않겠느냐”며 “그럼 즉각 개헌특별위원회를 제안할 것”이라고 밝혔다.
앞서 홍익표 청와대 정무수석은 지난달 26일 우 의장을 예방한 자리에서 “국회 논의가 잘 이뤄지면 6월 지선에서 ‘원 포인트 개헌’을 할 수 있다”고 말했다. 한병도 민주당 원내운영수석부대표, 조국 혁신당 대표도 이에 동의했다. 전날에는 장동혁 국민의힘 대표가 교섭단체 대표연설 도중 세종시 행정수도 완성을 과제로 꼽으며 개헌 필요성을 제기했다.
우 의장은 정부의 다주택자 양도세 중과 유예 종료 방침 관련해 “부동산 정책에서 가장 중요한 건 정책에 대한 국민 신뢰”라며 지지 의사를 말했다. 민주당과 혁신당의 합당 논의와 관련해서는 “민주 대연합을 강조했던 사람으로서 힘이 모이는 연대·통합이 돼야 할 텐데 오히려 분열 양상으로 가는 것은 매우 좋지 않다. 과정 관리가 잘 돼야 한다”고 언급했다.
오는 5월 임기를 마치는 우 의장은 퇴임 후 행로에 대해 “다른 일을 염두에 두고 이런저런 행보를 할 여유가 없다”며 “의장으로서 해야 할 일에 최선을 다하겠다. 그에 대한 평가는 그다음 얘기”라고 말을 아꼈다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
